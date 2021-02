Cine este Raye, artista care a cucerit topurile muzicale din România

O auzi mereu la radio și fredonezi fără să-ți dai seama hit-urile ei! Vorbim despre Raye, o artistă din Marea Britanie, care a cucerit topurile muzicale din întreaga lume.

Cântăreața nu are doar voce, ci și talent la “înșirat” versuri. Calitățile muzicale deosebite au impresionat-o până și pe Beyonce, alături de care a lucrat la un album.

Citește și

Am stat de vorbă cu Raye (23 de ani) despre pasiuni, țeluri și muzică. Interpreta hit-urilor “Natalie don’t”, “Regardless” sau “Love of your live” ne-a povestit cum a fost pentru ea perioada de pandemie, dar și care este cel mai mare vis al ei.

De unde vine numele Raye? Cum l-ai ales?

Eram în mașină, la volan, alături de tatăl meu și Carly, una dintre cele mai bune prietene ale mele. Aveam nevoie de un nume de scenă, iar ea mă striga mereu Raye. Ne-am gândit cum să-l scriem și așa am ajuns la Raye. Aveam 14 ani pe atunci, iar când am început să merg la școală le-am spus tuturor că numele meu este RAYE (râde).

Cum a fost perioada de pandemie pentru tine? Ce sfaturi ai pentru cei care citesc acest interviu?

A fost îngrozitor pentru toată lumea. Nu există nicio persoană care să nu fi fost afectată. Suntem toți în aceeași barcă, trebuie doar să fim pozitiv, inspirați, să ne bucurăm de o gură de aer și să ne hidratăm. Crede-mă mi-ar plăcea și mie să urmez sfatul ăsta zilnic.

Ce piese are Raye în playlist-ul personal, în afară de melodiile ei?

Luther Vandross - Never Too Much

Walk on by - Dionne Warwick

One day I’ll fly away - Randy Crawford

Nat King Cole - When I fall in love

Sway - Dean Martin

Rosalia - Pienso en tu Mira

Miraa May - Woman Like Me

Cum te-ai descrie în trei cuvinte?

Loială, iubitoare, vorbăreață.

Ce te inspiră cel mai mult?

Tot ce este real și prezent în lumea mea. Mă inspiră tot ceea ce mă înconjoară în viață, inclusiv stările prin care trec. În zilele bune mă simt foarte norocoasă că sunt în viață și am parte de această călătorie.

Cum te relaxezi?

Fac dușuri fierbinți, îmi închid telefonul, mă înconjor de lumânări drăguțe și parfumate, iar asta chiar mă ajută să mă relaxez.

Dacă ai avea șansa să te întorci în trecut pentru o zi, ce experiență nu ai repeta?

Hmm... (râde)! Nu aș mai merge la primul meu Brit Awards after party în trening. Mă apucă plânsul când îmi amintesc.

Care este serialul tău favorit în acest moment?

Gambitul Damei. Sunt obsedată de el.

Ascultă aici cel mai recent single al său, „Regardless”, lansat în colaborare cu Rudimental, dar și primul ei EP

Care este cel mai frumos compliment pe care l-ai primit de la fani?

Au postat o carte imensă, plină cu fotografii și mesaje în care și-au arătat iubirea și suportul lor. M-au făcut să plâng. A fost atât de frumos din partea lor! Mă consider norocoasă să am asemenea fani, care le pasă de mine și de muzica mea.

Ce țeluri ți-au propus pentru anul acesta?

Vreau să-mi lansez primul album.Vreau să fiu mândră de mine așa că am de gând să muncesc din răsputeri pentru. Am muncit atât de mult până în acest punct al carierei mele, dar simt că sunt abia la început.

Melodiile tale, de exemplu “Regardless, se bucură de succes în topurile muzicale din România. Ce mesaj ai pentru publicul român?

În primul rând, vreau să le transmit salutări! Vă mulțumesc din inimă că-mi ascultați piesele. Rămâneți aproape pentru că mai sunt multe de văzut! Mulți pupici și iubire de la Raye

Vezi și VIDEO: Află ce îți pregătește TikTok anul ăsta!