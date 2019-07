Colaborare inedită: Horia Brenciu lansează împreună cu JO- „Ochelari de soare”

Horia Brenciu colaboreaza pentru prima oara cu JO, una dintre cele mai bune voci feminine ale momentului, si lanseaza impreuna „Ochelari de soare”, o piesa fresh ca o escapada spontana din rutina. Piesa a fost compusa de Horia Brenciu alaturi de Ivan Caragia, Vlad Popescu, Ana Stancu si Andreea Miclici, iar videoclipul a fost filmat la malul marii in regia lui Iura Luncasu.

„«Ochelari de soare» nu este doar o piesa de vara, asa cum se spune, ci si o invitatie la eliberare din cotidian. Tine si de tine sa-ti transformi visele in realitate. Ca sa faci un lucru mai nebun, cum ar fi o escapada cu barca pe mare, iti trebuie doar un mic imbold. In ceea ce priveste colaborarea cu JO, va pot spune ca atunci cand compuneam aceasta piesa nu stiam ce partener muzical voi avea. Acum, cand o ascult, nu-mi imaginez o voce, o prezenta si un zambet mai potrivite ca cele ale lui JO. Ne stim de mult timp, ne simpatizam, consider ca are un timbru absolut special si… sotia mea a fost de acord sa plec in valuri cu JO,” povesteste Horia.

JO a cunoscut succesul cu primul sau single, „Soapte”, care a strans peste 20 milioane de vizualizari pe YouTube. De-a lungul timpului, artista a lansat o serie de single-uri ce au ajuns ulterior super-hituri: „Mesajul meu” si „Cu un picior in rai”, dar si colaborari cu artisti precum Randi sau Jorge. Colaborarea cu Randi pentru single-ul „Pana vara viitoare” a stat in topurile celor mai difuzate piese pe radio si TV timp de aproape jumatate de an si a depasit in doar cinci luni de la lansare 25 de milioane de vizualizari pe YouTube.

In 2018, JO s-a facut remarcata cu piesa „In lipsa ta”, care a strans peste 15 milioane de vizualizari, dar si cu lansarea a doua single-uri in limba spaniola, o premiera in cariera sa, „Maria” si „Sangria”. La inceputul acestei veri, artista a lansat „Rapitor”, o piesa care vorbeste despre o relatie toxica din care nu vrei sa iesi desi stii ca iti face rau.

Vezi și Momente de TOP Vocea României: