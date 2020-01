O fostă concurentă Vocea României Junior a ajuns pe Broadway! În ce spectacol va juca

În ultima vreme, tot mai mulți copii și adolescenți reprezintă România cu brio peste hotare, în diverse domenii. Paula Both este unul dintre acești copii, care la vârsta de 12 ani se poate mândri cu realizări notabile în domeniul showbizului.

În perioada aprilie - mai 2020, tânăra artistă va interpreta rolul Serena în celebrul musical de pe Broadway, “Legally Blonde”, având chiar și câte două spectacole pe zi. Paula Both a fost selectată pentru acest rol dintre 400 de candidate în urmă unui casting riguros și plin de emoții pentru ea. Calitățile vocale și cele actoricești, carisma, dar și experiența în domeniul artistic au ajutat-o să fie acum prima și singura româncă ce performează pe scena celebrului teatru din New York.

Paula Both se pregătește pentru cariera artistică încă de la vârsta de 4 ani, luând lecții de canto și participând la cele mai cunoscute concursuri de talente. Cu vocea ei a impresionat juriul de la Vocea României Junior, dar și pe fanii care ii urmăresc pe YouTube videoclipurile ei muzicale.

Muzica nu este, însă, singură ei pasiune. Paula Both a absolvit It kids- Art school & modelling și a defilat ca model internațional pe scena unor festivaluri mari de modă precum New York Fashion Week, Moscow Fashion Week și European Kids Fashion Week, toate acestea sub atenta îndrumare a Cătălinei Buzdun-Rafaila, cea care i-a descoperit talentul în modeling.

