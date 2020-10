Costi Ioniță colaborează cu Anna Lesko, Emy Alupei, Anda Adam, Cream și Minodora și lansează „Binele nostru”

În premieră la „Vorbeșe Lumea”, Costi Ioniță, care a fost Vulpoiul de la „Masked Singer România”, a anunțat că lansează o nouă piesă, care va fi o colaborare cu cinci dive din România.

Acum, melodia a fost postată pe YouTube alături de un videoclip incendiar, iar cele cinci artiste despre care vorbea Costi sunt Anna Lesko, Anda Adam, Cream, Minodora și Emy Alupei. Primele trei au participat recent la show-uri marca PRO TV, Anna Lesko și Anda Adam fiind protagoniste în acest an la „Ferma. Orășeni vs. Săteni”, în timp ce Cream a apărut anul trecut la „Ferma. Un nou început”.

„Ideea piesei aparține celor doi domni: Costi Ioniță și Alex Ceaușu! M-au sunat într-o zi și m-au anunțat că este vorba despre o colaborare amplă și, când am aflat despre cine este vorba, mi-a plăcut foarte mult ideea! Fiecare dintre aceste personaje au un nume, o carieră fulminantă și o poveste excepțională! Sunt mame superbe care au copii talentați și extraordinari, sunt artiste care ocupă locuri importante în inima oamenilor și în muzică. Ar fi multe de spus pe această temă, dar eu recunosc că am fost foarte încântată și am spus «DA» fără să stau pe gânduri! Colaborarea m-a încântat atât de mult când am aflat că este vorba despre aceste persoane cu suflete deschise! Cred că sufletul de artist ne unește în anumite momente și transpare cât de buni suntem noi, ca oameni, când ne unim în scopul creației. Sper ca piesa să ajungă la potențialul piesei «Ivanko», care a avut un succes răsunător, la care nici nu m-aș fi așteptat, fiind o piesă în limba ucraineană. M-a surprins enorm și sper ca și de această dată cei care ne ascultă să se bucure, să cânte și să trăiască melodia la maximum cu noi”, a spus Anna Lesko, în exclusivitate pentru protv.ro.

„Binele nostru” este un single despre „gura lumii”, încredere și mândrie. Cele cinci voci feminine vin cu un mesaj clar: mergi mereu cu fruntea sus și nu te lăsa influențat în vreun fel de ce cred alții despre tine. Pline de sex-appeal și cu o atitudine ce îți taie respirația, cele cinci dive, Anna Lesko, Emy Alupei, Anda Adam, Cream și Minodora te poartă pe un drum al feminității unde au grijă să demonstreze că femeia este guvernată de Venus și că senzualitatea este un atu ce nu trebuie ascuns.

Noua melodie a lui Costi Ioniță a fost produsă chiar de către artist, în timp ce versurile au fost scrise de Alina Manolache, Anna Lesko și Emy Alupei.

