Dalai Lama se lansează în muzică, la 85 de ani. Ce album va scoate liderul spiritual tibetan

Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, al 14-lea Dalai Lama al Tibetului, va scoate un album de incantații chiar în ziua în care va împlini 85 de ani.

Liderul spiritual al budiștilor tibetani a fost convins să se lanseze în muzică după mai mulți ani de încercări. Cei care au reușit sunt muzicienii neozeelandezi Junelle și Abraham Kunin, care semnează muzica de pe albumul Inner World.

Discul, care va fi lansat la 6 iulie 2020, va cuprinde 11 incantații budiste însoțite de muzică. Mai mult, albumul conține pasaje rostite de liderul budist pe teme ca înțelepciunea, curajul, tămăduirea și copiii, scrie Associated Press.

„Nu l-am auzit niciodată vorbind așa. A fost, într-adevăr, atât de încântat. De fapt, el a început să-mi explice cât de importantă este muzica”, a dezvăluit Junelle Kunin.

Prima piesă de pe album, Compassion, a fost lansată marți, 9 iunie. Ea are la bază una dintre cele mai cunoscute rugăciuni budiste.

