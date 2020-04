Deepside Deejays a lansat piesa "The Way We Live"

"The Way We Live" este prima piesă pe care băieții de la Deepside Deejays o lansează anul acesta. Videoclipul completează starea de pozitivitate pe care o oferă versurile melodiei, cu o poveste de dragoste plină de aventură.

The Way We Live - Trăiește fiecare clipă la maxim ca și cum ar fi ultima, este sloganul trupei Deepside Deejays. Prin muzica lor, ei își doresc să transmită oamenilor în această perioadă dificilă o stare pozitivă, cu prietenie și iubire.



Piesa a fost compusă și produsă în studiourile Metropolitan Records de către Silviu Păduraru (Deepside Deejays), textul este scris de Emanuela Oancea, iar partea de chitară îi aparține lui Ionuț Bacula. Videoclipul piesei este regizat de binecunoscutul și prietenul nostru Alex Ceaușu alături de care am colaborat foarte bine ca de fiecare dată”, povestesc băieții de la Deepside Deejays.

Vezi și: Viața bate vlogul - sez. 2, episodul 5: Cristina Almăşan, copilărie fără părinţi