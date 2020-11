DJ-ii Livia și Valentin au făcut show la Burning Man, unul dintre cele mai tari festivaluri din lume

DJ-ii Livia și Valentin, primii români invitați să performeze la Burning Man, unul dintre cele mai tari festivaluri din lume, au povestit despre experiența de pe scena virtuală Incendia.

În contextul pandemiei de coronavirus, Black City Rock va fi construit abia la anul, dar fanii festivalului au avut parte de o surpriză uriașă și au putut participa virtual la evenimentul din octombrie, care a avut loc pe platforma digitală IIR Multiverse. Livia și Valentin au avut la dispoziție doar câteva zile pentru a se pregăti de festival.

“Când am primit invitația din partea Dusty Multiverse, am fost super entuziasmați, deoarece nu am mai participat niciodată la un festival virtual, mai ales unul atât de cunoscut precum Burning Man. A fost o provocare pe care am acceptat-o fără să mai stăm pe gânduri, deși am avut un timp foarte scurt pentru a realiza acest perfomance. În doar câteva zile a trebuit să ne selectăm muzica și să ne concepem ținutele, iar alături de Cătălin Dârdea, de la Man Kind Pictures, am reușit să punem în scenă producția videografică pentru universul virtual Dusty Multiverse IIR”, au declarat Livia și Valentin.

Pandemia de coronavirus le-a dat toată agenda peste cap Liviei și lui Valentin. Aceștia urmau să participe la Neversea, Untold și DreamBeach Festival.

“Acest eveniment a evidențiat anul 2020, cu atât mai mult prin faptul că în această perioadă nu am putut fi alături de publicul nostru atât de des, precum am plănuit inițial. Vestea în sine ne-a ridicat moralul într-un moment în care chiar aveam nevoie. Anularea tuturor festivalurilor și un tur al Europei plănuit încă din 2018, la care trebuia să participăm în acest an, ne-a întristat enorm. Printre manifestările artistice la care trebuia să luăm parte, putem enumera NEVERSEA, UNTOLD și DREAMBEACH FESTIVAL, ultimul reprezentând o altă premieră în cariera noastră muzicală”, a mai spus cuplul de DJ-ii.

Livia și Valentin au reprezentat cu mândrie România

Tinerii au făcut spectacol pe scena Incendia și ales să înceapă setul cu o reinterpretare a unei piese autentice din folclorul românesc.

“Selecția noastră a fost inspirată din cultura Burning Man, iar ținutele au fost special concepute de către designerul nostru, Gia Festival Dresses, în așa fel încât să fie în perfectă armonie cu sound-ul și vibe-ul pe care am vrut să le transmitem. Experiența Multiverse, din camp-ul Incendia, a fost de departe una dintre cele mai creative și impresionante experiențe virtuale la care am luat parte. Cu această ocazie, dorim să mulțumim tuturor celor care au fost prezenți în număr atât de mare alături de noi, în această călătorie muzicală, prin intermediul aplicației Dusty Multivere IIR, și nu în ultimul rând, lui Fabio Genito, director muzical al Dusty Multiverse by Clipo Labs”, au mai spus Livia și Valentin.

Fabio Genito: „Livia și Valentin au făcut o treabă uimitoare”

Fabio Genito a fost impresionat de performance-ul celor doi și a avut doar cuvinte de laudă la adresa lor. “Livia și Valentin au făcut o treabă uimitoare cu set-ul lor de la Incendia. A fost tare frumos să văd atâția oameni conectați din întreaga lume și mai ales din România, distrându-se în timp ce ascultă sunete unice și trăiesc o experiență IIR unică. IIR este următorul pas în divertismentul virtual și live (…) Schimbăm istoria și acum faceți parte din crearea viitorului alături de noi! Acum faceți parte dintr-o comunitate globală care include DJ, artiști și interpreți, printre cei mai talentați din lume”, a spus directorul muzical Fabio Genito.

