DJ Project împlinește 20 de ani de hituri și muzică realizată din dragoste pentru fani

DJ Project înseamnă 20 de ani de muzică, de piese lansate și fredonate de milioane de oameni atât din România, cât și din străinătate, reprezintă o stare de spirit sau, așa cum spune Gino Manzotti: “DJ Project un este un brand, este mai degrabă un stil de muzică. În anul 2000, am dat naștere stilului DJ Project, de la care nu ne-am abătut nici în ziua de azi”.

Gino Manzotti a avut ideea formării trupei în 1998, în Germania, însă proiectul a prins contur în toamna anului 2000, în Timișoara, alături de Dj Maxx. În toți acești ani, DJ Project a lansat cinci albume și 25 de piese, 11 dintre ele au fost no 1, 12 piese au fost prezente în top 10, trupa a avut șase colaborări, peste 3000 de concerte și numeroase premii obținute.

“Încă de la prima melodie, am avut un început promițător, după care am făcut muzică internațională pe versuri românești. În cei 20 de ani, am cunoscut culmile succesului și ne bucurăm că suntem și acum cea mai difuzată trupă a momentului, fiind no. 1 în topul Media Forest. Nu știu dacă vor mai fi încă 20 de ani DJ Project, însă cu siguranță 10 vor mai fi și vor arăta la fel ca cei 20 de până acum. Sutele de mii de mesaje de la fani, faptul că oamenii rezonează cu melodiile noastre și se bucură alături de noi, aceste lucruri te fac să-ți dorești să mergi mai departe și să le oferi muzică de calitate. De altfel, acestea sunt și cele mai frumoase momente pentru noi”, a declarat Gino Manzotti.

Trupa a trecut prin perioade vibrante și pline de efervescență, de fiecare dată venind cu piese care s-au regăsit în playlisturile radiourilor și cluburilor. Uitându-se la cei 20 de ani, Gino Manzotti ar vrea să fi lansat atunci și variantele în limba engleză pentru cele 25 de hituri, așa cum s-a întâmplat de curând pentru piesa Slăbiciuni, feat. Andia, care are peste 17 milioane de vizualizări pe YouTube.

Piesa a fost lansată și în limba engleză, ca o surpriză pentru fanii internaționali ai trupei, și a trecut rapid granițele țării, fiind extrem de ascultată și apreciată în mai multe țări din Europa.

foto: PR Global Records

