Doddy și Dorian Popa lansează „Vișine”

Doddy și Dorian Popa se știu de mult, însă abia acum a venit mult așteptatul moment al unei colaborări între cei doi artiști: piesa „Vișine” i-a adus împreună și au ieșit un feat și un videoclip pe măsură.

Ce spun amândoi despre faptul că s-au întâlnit muzical vorbind abia acum? Doddy i-a compus de altfel prima piesă lui Dorian Popa, „Pe placul tău”, iar Dorian îi rămâne în continuare recunoscător.

„Piesa “Vișine” vine ca urmare a unui joc de cuvinte cu dublu înțeles, e interpretabilă și totodată dansabilă… cum mi-am obișnuit ascultătorii. Colaborarea mea cu Dorian Popa a început prin 2014, dacă nu mă înșel, când i-am compus prima lui piesă, să zicem notabilă, „Pe placul tău”. Tot de atunci am zis că facem o colaborare, dar nu s-a concretizat nimic până acum, în 2020, când am găsit piesa potrivită. Videoclipul este realizat în regia lui Claudiu Stan, un tânăr talent din industrie care ne-a scos în evidență povestea și mai mult”, a spus Doddy.

La rândul său, Dorian Popa este încântat de faptul că a colaborat cu Doddy pentru piesa „Vișine”.

„Povestea dintre mine și Doddy este una foarte veche și încărcată de foarte multă emoție pentru că Doddy este artistul care mi-a dăruit prima piesă solo din cariera mea, Doddy mi-a dat “Pe placul tău”, prima piesă pe care am lansat-o mândru, ca artist solo, o piesă pe care o iubeam foarte mult și o piesă care trebuia să fie chiar a lui Doddy și asta m-a înduioșat foarte tare pentru că nu orice artist este deschis să își cedeze un single către alt artist, ba mai mult și o piesă care este foarte bună, așa că între mine și Doddy a rămas o legătură foarte strânsă. Îl respect foarte mult ca artist pentru că este un artist care are câteva sute de milioane de vizualizări ceea ce îl face să fie top în țara noastră, în România. Am auizt piesa “Vișine” trimisă pe Whatsapp de Doddy și m-am îndrăgostit instant pentru că într-adevăr este o piesă cu un refren foarte catchy, m-au distrat cuvintele, mi-a plăcut balansul motiv pentru care nici măcar nu am clipit că am spus “Da, Doddy! E o colaborare senzațională, vreau să ne întâlnim să lucrăm!”. M-am dus la studio, am tras piesa cred că în 40 de minute aveam strofa trasă, versurile erau deja scrise de Doddy. Apoi ne-am mai întâlnit să facem și videoclipul și de acolo o poveste frumoasă, haioasă și dansantă, mi-ar plăcea să spun. Este chiar piesa “Vișine”, o glumă veche de când suntem noi copii pe care eu o mai abordez din când în când cu riscul de a fi puțin deplasat, dar este o glumă foarte frumoasă, inocentă. Îi mulțumesc foarte mult pentru invitație și îi doresc cât mai multe hit-uri și o carieră cât mai longevivă”, a completat Dorian Popa.

