Dora Gaitanovici a lansat piesa "Colț de lună"

Dora Gaitanovici emoționează prin muzica pe care o compune, prin glasul suav, prin delicatețe și prin stările pe care reușește să le exprime. Drept dovadă stă și noua sa piesă, "Colț de lună", compusă chiar de tânăra artistă.

"Am compus Colț de lună în această perioadă ciudată, în care îndoiala, teama și singurătatea ne-au încercat rând pe rând, pe toți. Și simțeam că trebuie să accesez ceva pozitiv, dorul, acea "pasăre gri" simplă, care ba vine, ba pleacă, dar niciodată nu ne părăsește! Iar "colțul de lună" este speranța care luminează și cel mai întunecat cer al sufletului! E un cântec scris cu drag", a declarat Dora Gaitanovici.



La doar 19 ani, Dora Gaitanovici are deja în palmares zeci de trofee naționale, pe lângă participarea cu succes în cadrul Vocea României 2018, unde s-a numărat printre finaliști. Dora Gaitanovici studiază pian, saxofon, canto și este pasionată de jazz, blues, rock sau de muzică clasică. În prezent, Dora este studentă în cadrul Universității de Muzică din București. La începutul acestui an, Dora Gaitanovici a susținut un recital în cadrul finalei Eurovision România și a cucerit telespectatorii cu refrene celebre din cadrul concursului, interpretate alături de band-ul său. Primele două piese lansate oficial după celebrul show TV sunt "El nu mă vrea" și "Eu te las" (în colaborare cu What's UP) și au fost lansate în luna martie, respectiv noiembrie 2019.

