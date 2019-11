Dorian Popa lanseaza single-ul „Suta la suta”, featuring Selly

Dupa succesul incontestabil in online al single-ului trademark – Hatz, alaturi de Shift, Dorian Popa ne anunta ca „Suta la suta” va continua succesul hitului „Hatz”

Initial, Dorian l-a avut invitat special in videoclipul piesei „Hatz” pe Selly, iar acum cei doi colaboreaza pentru piesa „Suta la suta”, ce se anunta inca din primele ore de cand a fost lansata un viitor hit in online. „Suta la suta” a adunat in 4 ore de cand a fost lansata peste 150.000 de vizualizari, peste 1500 de comentarii si peste 25.000 de aprecieri.

Piesa este compusa de catre Shift, Adelina Stanga, cu versuri scrise de catre Shift, Dorian Popa si Selly. Tot Shift este cel care a compus si hitul „Hatz”, piesa care a ajuns la 55 de milioane de vizualizari pe YouTube.

Videoclipul este regizat de catre Kobzzon si a fost filmat pe parcursul unei zile in Chisinau, iar rezultatul este unul desprins din filmele de actiune, cu un scenariu care te tine „suta la suta” cu ochii la ecran. Selly si Dorian trec printr-o serie de intamplari captivante.

Dorian a creat o comunitate pe canalul sau de YouTube, unde se apropie de 1.500.000 de abonati, pe care a lansat, pe langa vloguri zilnice, si piese ca „Hatz”, „Vinovat” (feat. Nicole Cherry) sau „Cand lumea e rea” (feat. Ioana Ignat). Vlogurile zilnice pe care le posteaza aduna peste 1 milion de vizualizari fiecare si intra instant in topul YouTube Trending.

Cu milioane de vizualizari pe YouTube la single-urile sau colaborarile lansate, precum “Buze” (feat What’s Up), „Buna, ce mai zici?”, “Sare pe rana” (feat Ruby) etc, Dorian Popa reuseste de fiecare data sa surprinda prin track-uri si videoclipuri inedite. Pe langa piesele lansate, Dorian Popa face parte din distributia serialului „Sacrificiul”.