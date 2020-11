Dr. Mako și Sorina B., fostă concurentă la Vocea României, lansează videoclipul piesei „Sweet Tattoo”

În această perioadă în care ne confruntăm cu tot mai multe problem cauzate de pandemia de coronavirus, Dr. Mako și Sorina B., fostă concurentă la „Vocea României” și „Românii au talent”, încearcă să ne amintească de micile bucurii ale vieții și ale copilăriei!

Cei doi artiști vin în atenția publicului cu melodia „Sweet Tattoo”, lansată în premieră pe site-ul protv.ro, alături de un videoclip pe măsură, regizat de Alex Marica.

„Ascultând timbrul special al Sorinei Bică, mi-am dat seama că se potrivește perfect cu chitara ciupită de la Sweet Tattoo, care duce cumva către muzica country, cu toate că este o piesă deep house. Apoi am avut această viziune, că refrenul piesei are ceva naiv, copilăros în el și de aceea a fost preluat și de voce de copil. Sper că acest „Lalala” să ajungă pe buzele tuturor. Cu această piesă continui colaborarea frumoasă cu Bogdan Toma (Voices Media), care a venit cu multe idei inspirate pe parcursul dezvoltării piesei, cât și in ceea ce privește scenariul și regia videoclipului”, a spus Dr. Mako.

„Colaborarea cu Dr. Mako este o provocare pentru mine. Deși am ascultat dintotdeauna house, deep house, fiind niște genuri muzicale omniprezente, nu m-am gândit niciodată că le-aș putea aborda într-un mod direct. Dr. Mako mi-a oferit șansă să descopăr o altă latură a vocii mele care chiar sună interesant, așa că țineți-vă bine, Sweet Tattoo will be everywhere”, a încheiat Sorina Bică, artistă care în anul 2018 a ajuns până în etapa live-urilor la „Vocea României”, iar în anul 2020 a participat alături de MashUp Band la „Românii au talent”.

