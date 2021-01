Dua Lipa, într-un costum de baie îndrăzneț, pe coperta unei reviste celebre

Cântăreața britanică Dua Lipa a pozat provocator, pentru numărul din februarie al revistei Rolling Stone. Artista, în vârstă de 25 de ani, a făcut furori într-un costum de baie extrem de decupat.

Ținuta cântăreței este completată de o pereche de mănuși și colanți din plasă, cu găuri la șolduri. În doar câteva ore de la publicare, fotografia a adunat peste 100.000 de like-uri.

Cu toate acestea, unii cititori i-au adus publicației mai multe critici. ”Ești o revistă pop pentru adolescenți acum?”, ”Dezamăgire”, ”Ați abuzat de photoshop”, ”Oamenii rămân fără haine sau aceasta este doar o metodă de reciclare a plaselor vechi de pescuit?”, ”Jur, este o femeie plictisitoare”, au fost unele din comentariile acide scrise pe pagina de Instagram a revistei.

Watch behind-the-scenes footage of @DUALIPA's Rolling Stone cover shoot, and read the story here:https://t.co/yLiGFzgf3T pic.twitter.com/MyzaDXpYbT