După ce a anunțat că a divorțat, Amna a lansat o piesă sensibilă intitulată „Nu te mai recunosc”

Așa cum ne-a obișnuit, în fiecare marți, AMNA își surprinde publicul cu piese noi sau reinterpretari ale celor mai recunoscute hituri.

De data aceasta, artista lansează pe canalul sau de YouTube o piesă emoționantă: „Nu te mai recunosc”. Compus de către artista, single-ul este al doilea episod muzical dintr-o serie formată din patru piese inspirate atât din viață AMNEI, cât și a oamenilor ce o înconjoară.

Citește și Amna a divorțat: "Nu mi-am dorit niciodată să ating acest subiect..."

„Este o piesă pe care am scris-o acum un an, într-o anumită perioadă a vieții mele, moment în care sunt sigură că multe dintre femei s-ar putea regăsi. Așadar, este despre mine, dar totodată este și despre tine, actuală sau viitoare mămică. Este despre noi, femeile! Sunt foarte bine acum, timpul le rezolva pe toate. Am lansat piesa «Nu te mai recunosc» ca un semnal, pentru conștientizarea importanței comunicării în relația de cuplu, inclusiv atunci când apare un copil”, mărturisește artista.

AMNA a cucerit publicul cu piese precum „Tell Me Why”, „În oglindă” (feat. Robert Toma) și „Arme” (feat. What’s UP), care au reușit să strângă milioane de vizualizări pe YouTube și să ajungă în topurile radiourilor din România. Anul acesta, artista a lansat „De Câte X Vrei Tu” și a colaborat cu Robert Toma pentru „Aproape cel mai departe”. Apoi a lansat „Ce rămâne de făcut”, feat. KEED de la Șatra B.E.N.Z., iar la finalul lui martie piesa „Banii”, alături de Dorian Popa.

La începutul verii, artista a colaborat cu Edward Sanda pentru single-ul și clipul „Milioanele de suflete”, iar de șase luni postează săptămânal pe canalul sau de YouTube cover-uri precum „Un actor grăbit", „Tu n-ai avut curaj", „A fost iubire", „Mai frumoasă", dar și creații proprii precum „Mama" și „14 Februarie".