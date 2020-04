După un refren cu milioane de vizualizări pe TikTok, Emilian lansează „Am înnebunit”, o piesă despre autoizolare

După un refren și un video pe canalul lui de TikTok cu care a făcut ravagii și milioane de vizualizări, Emilian, artistul romantic de la HaHaHa Production, își duce ideea muzicală mai departe și lansează piesa „Am înnebunit” la cererea comunității sale online.

„M-am gândit să sărbătoresc suceesul incredibil de mare de pe TikTok cu o lansare de piesă pe YouTube”, mărturisește amuzat artistul Emilian care a fost luat prin surprindere de milioanele de oameni care au reacționat și au preluat refrenul său glumeț despre „COVID” și statul în autoizolare între cei 4 pereți ai casei.



„Povestea a început dintr-o joacă. Într-o dimineață, în timp ce îmi făceam exercițiile fizice, într-o pauză, am zis să fac un TikTok în glumă în care să arăt starea mea de spirit din acel moment. Și am făcut totul super simplu: câteva versuri și un ritm făcut din palme. Efectul a fost unul incredibil, a devenit viral instant, milioane de vizualizări, câteva sute de mii de like-uri și un challenge oficial făcut de TikTok sub #cefacincasa cu peste 40 de milioane de vizualizări și aproape 100 de mii de clipuri făcute de alți oameni din toată lumea pe refrenul meu. Ce să mai, o nebunie curată”, povestește Emilian despre începutul poveștii „Am înnebunit”.



Încurajat de comunitatea sa online și de colegii de la HaHaHa Production, Emilian a făcut un cântec după refrenul-hit de pe TikTok în aceeași notă umoristică îmbinată cu realitatea lui de zi cu zi dintre pereții casei.

„Cred că fiecare dintre noi e afectat de această perioadă și de atâta stat în casă, așa că această melodie are rolul de a mai destinde un pic atmosfera și de a face oamenii să vadă perioada actuală cu un strop de umor. E un fel de haz de necaz”, spune Emilian care își dorește ca lumea să se distreze pe piesa „Am înnebunit” și să vadă cu ajutorul ei și partea plină a paharului „pe care să-l și golească după carantină”.

