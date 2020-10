Edward Sanda, prima colaborare cu Mellina pentru piesa ”Noi doi”

Cântăreața Mellina, pe numele ei adevărat Georgiana Slabu, lansează astăzi piesa pe care a compus-o în câteva ore, după cum menționează chiar ea. La filmarea videoclipului, a ales să cânte în duet cu Edward Sanda.

”Și uite cum m-am trezit eu într-o luni dimineața și am scris ”Noi Doi”. În câteva ore aveam un prim demo. Managerul meu, Marius China, mi l-a recomandat pe Edward Sanda ca fiind potrivit pentru duet. Așa am luat legătura cu Edward și am refăcut producția împreuna cu el, plus că am îmbunătățit versurile, muzica. Atât de mult a evoluat piesa de la prima variantă la varianta pe care o știți acum. Este prima dată când lucrez cu Edward Sanda și vreau să vă spun că omul acesta are așa o atitudine pozitivă și productivă cum mai rar întâlnești. După fiecare sesiune de studio plecam încărcată cu vibe bun și energie”, a declarat Mellina, potrivit sprintmedia.ro

”Mi-a plăcut mult piesa de prima dată când am ascultat-o! Am simțit că are un farmec al ei și am văzut potențial în ea. Mă gândeam să scot o piesă cu Mellina și chiar m-am bucurat că s-a întâmplat asta și sper să prindă cât mai bine”, a completat și Edward Sanda.



Cunoscută pentru hit-ul “Poza de Album” feat. Vescan, Mellina este unul dintre puținii compozitori și producători de gen feminin din Romania, ea scriind piese pentru Lora, Mira, Alina Eremia, Mihai Chitu și alții.

Cele mai cunoscute piese ale artistei sunt: ”Poza de album” feat Vescan, ”Cutremur în inima mea”, ”Poezii pe piele”, ”Păcătuiesc cu tine”, ”Ochii tai”.

Sursă foto: Instagram mellinaofficial



