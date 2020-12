EMAA lansează primul său album, despre lucruri care nu se văd, dar se simt, și despre gânduri nespuse

EMAA lansează primul său album, „Macii înfloresc iarna”, care vorbește despre un extaz continuu, despre o viață fără lipsuri, despre lucruri care nu se văd, dar se simt, și gânduri nespuse.

Albumul conține șapte piese, patru cântate doar de EMAA plus trei colaborări cu Bastien, Bruja și Killa Fonic.

Melodiile care compun albumul sunt disponibile și pe magazinele digitale și urmează, pe 4 decembrie, să fie lansat și conceptul video care le va ilustra, un concept puternic emoțional, în care EMAA cântă live, pe scena unui teatru gol, alături de instrumentiști.

“Este primul meu album. Am avut grijă să îl lucrez cu oamenii cu care am avut o chimie puternică și un flow organic, sincer. Fiecare colaborare m-a întregit, într-un fel sau altul, lucru care e aproape imposibil de transpus în cuvinte. Fiecare poveste militează pentru un <<Amor Fati>> absolut, iubire necondiționată și acceptarea durerii în sine atunci când iubirea dispare și recurge la instinctul pe care îl au in general copiii, de a trece peste orice obstacol fără să arate cât de mare a fost bruiajul de fapt. Ordinea pieselor este aleatorie, firul lor nefiind cronologic, așa cum au fost scrise”, a declarat EMAA.

Piesele care formează albumul Macii înfloresc iarna:

Macii înfloresc iarna

Extaz Murdar (feat. Killa Fonic)

Zboară

Kundalini (feat. Bruja)

Copilul

Luna și stelele (feat. Bastien)

Nebună

Pe lume nu există nimic care să își păstreze forma și esența intacte pentru totdeauna. Mediul, noi și stările noastre, toate se modifică în mod constant, uneori controlat, alteori nu. Atunci când iubim mult, avem senzația că acest sentiment nu va înceta niciodată. O stare puternică de bine, completă, care nu are cum să dispară. Albumul Macii înfloresc iarna este o imagine metaforă, care descrie acest lucru.

