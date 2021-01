Emy Alupei, Theo Rose și What’s UP fac „Scandal” și colaborează pentru prima oară

Anul 2021 vine cu o colaborare în premieră: Emy Alupei, Theo Rose și What’s UP fac echipă pentru prima oară și lansează „Scandal”, o piesă fresh, dinamică și în același timp, plină de sex appeal, compusă de Boier Bibescu alături de Vlad Coman, Alexandra Stânciu, Loredana Cavasdan și What’s UP. Protagoniste în videoclip sunt chiar cele două artiste, „puse pe scandal” care scot la iveală armele seducției și luptă pentru inima lui What’s UP.

„Cu Theo m-am împrietenit imediat, chiar am rezonat foarte, bine pentru că suntem pe același vibe. Este o fată foarte tare, de nota 10, iar pe Boier îl cunosc de patru ani și de atunci suntem prieteni. Este prima piesă pe care o fac împreună cu Boier și Theo și sper că mai urmează, îmi place foarte mult vibe-ul, iar cei cu care am lucrat la studio sunt niște oameni minunați. Într-o zi, i-am dat mesaj lui Boier, i-am zis că vreau să fac o piesa cu Theo, am fost la studio și așa a început tot. A venit și Whatzy și imediat s-a creat chimia. Nu suntem pe scandal, suntem trei personaje pe pace și iubire", a povestit Emy.

Citește și

„Perioada asta ne-a unit și ne-a permis să ne jucăm așa cum poate n-am fi îndrăznit în mod normal. Aveam nevoie și noi să ne bucurăm și piesa asta, despre asta e: veselie, energie și libertate. Și Emy și Whatzy îmi sunt buni prieteni și mă bucur tare că de astăzi există un lucru în plus care ne leagă", a spus Theo.

„De Boier Bibescu, producătorul piesei, mă leagă o prietenie de peste 13 ani, m-am bucurat foarte mult când m-a invitat pe această piesă alături de sora Theo care îmi este foarte dragă și mi-a făcut o imensă surpriză cu refrenul acestei piese. În timp ce Theo cânta: «Cum zice Whatzy: Eu și iarna sunt pe val» mi-am dat seama că au trecut 8 ani de la piesa «Iarna pe val» și tot nu mă mai satur de muzică, cât despre sora Emy, o «vânez» de când a lansat prima ei piesă, mă bucur mult că în sfârșit lansăm prima noastră piesa împreună, mai avem ceva idei în calculator așa că stați cu ochii pe noi", a încheiat What's UP.

Vezi și: Cum se descrie Mihai Dedu ca tată și care este principala lecție pe care a învățat-o de la fiul lui