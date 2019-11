Ester Peony, reprezentanta României la Eurovision în Tel Aviv, lansează „7 Roses”

Ester Peony, artista care a reprezentat România în cadrul Eurovision la Tel Aviv, lansează „7 Roses”.

Pentru piesă artista a colaborat din nou cu Alexandru Șerbu și Ioana Victoria Badea, alături de care a compus și single-ul „On a Sunday”. Cu un sound fresh și o poveste girl power spusă în versuri, „7 Roses” este însoțită de un videoclip nonconformist, regizat de Quba.

„Am scris această piesă alături de cea mai bună prietenă a mea, Ioana Victoria Badea, că un tonic pentru toate fetele care sunt sau au fost dezamăgite la un moment dat de un bărbat.

Cred că toate fetele ne regăsim atunci când spunem «Those Motherfuckers!» . Îmi doresc că această piesă, prin versurile ei, să inspire cât mai multe femei în a lasă trecutul acolo unde îi este locul, spre un viitor frumos, demn de o femeie puternică și independența. Mulțumesc echipei și lui Quba, care a reușit să surprindă prin scenariu și regie puterea și independența feminină, pe care le-am amintit mai devreme, într-o manieră fresh, fun și de ce nu, îndrăzneață”, povestește Ester.







În vârstă de 25 de ani, Ester Alexandra Crețu, cunoscută că Ester Peony, și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie, atunci când locuia împreună cu familia să în Montreal, Canada. În 2014, Ester începe să compună muzică pentru artiști precum DJ Rynno, Sylvia, Tamy și Pepe.

În iarnă aceluiași an, Ester a lansat alături de Ana Baniciu, Puya, Doddy, Vescan și Mahia „Cuminte de Crăciun”, iar un an mai târziu, lansează primul single din carieră, „Sub aripa ta”(feat. Vescan), care a cucerit topurile muzicale și a adunat peste 16 milioane de vizualizări pe YouTube.

La începutul anului 2018, lansează „Dig it”, un EP ce conține patru piese: „On My Way”, „So Fine”, „Leaving Tomorrow” și „Dig It”.