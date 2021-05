Eugenia Nicolae, concurenta de la "Românii au talent", lansează piesa "Inima n-o mai răbda"!

Eugenia Nicolae, pe care publicul a urmărit-o recent în cadrul show-ului Românii au talent, lansează Inima n-o mai răbda.

Piesa a fost cântată în premieră în cadrul show-ului, iar acum vine însoțită de un videoclip fresh.

Inima n-o mai răbda îmbină muzica tradițională românească, muzica pop, trap, rap și rock. Artista și-a dorit să surprindă ascultătorii, de aceea elementele muzicale apar treptat și au rolul de a te ține cât mai curios până la final. Flautul, cavalul, țambalul, vocile corului de copii, partea de rap, chitările cu distors sunt exemple de astfel de inserții muzicale inedite și neașteptate. Refrenul piesei este dublat de vocile copiilor, care sunt chiar elevii artistei, Eugenia fiind profesoară de muzică. Artista a mărturisit că își dorește ca măcar pentru 3 minute, cât durează audiția piesei, să pună ascultătorul pe gânduri, să se reconecteze cu originile lui, cu autenticitatea și simplitatea firii omenesti.

„Inima n-o mai răbda a fost cântată în premieră în cadrul show-ului concurs Românii au talent. Imediat după difuzare au început să apară reacții, am primit mii de mesaje și comentarii. A fost copleșitor și am simțit o bucurie aparte pentru că a fost prima mea creație care a primit un asemenea feedback. A fost pentru prima dată când mi-am auzit piesa în mașina din dreapta mea, pe când așteptam la semafor. Mesajul pe care am dorit să îl transmit a reușit să ajungă în sufletele oamenilor și aceasta este o mare, mare împlinire profesională.” Eugenia Nicolae.

Pentru această piesă, Eugenia a colaborat cu Cezar si Anatol Cazanoi, exponenți puternici ai folclorului românesc. În plus, partea de rap este interpretată de RIME, piesa fiind produsă în studio-ul Bad Sheep Entertainment iar videoclipul realizat de Silviu Mîndroc.

Eugenia, cum a fost experiența Românii au talent pentru tine? Ce ai simțit când ai urcat pe scenă?





Experiența acestui show-concurs mi-a dat o mare încredere în mine, a validat faptul că sunt pe drumul cel bun. Într-o perioadă tulbure pentru industria muzicală am trecut și eu la rândul meu prin stări confuze, momente de cumpănă și perioade mai dificile, și totusi s-au întâmplat și multe descoperiri la nivel personal și profesional. Direcția muzicală pe care am ales să merg acum a venit după căutari de ani de zile.

Când am urcat pe scenă eram foarte emoționată. Purtam în suflet și emoțiile copiilor, dar pentru că am avut alături de mine pe scenă muzicieni adevărați, am reușit să dau tot ce am avut mai bun. Cazanoi Brothers sunt exponenți ai folclorului românesc și ori de câte ori cântăm împreună îmi dau încredere, iar eu știu că am “spatele asigurat”.

Am trecut printr-o avalanșă de stări, pentru că prezentam pentru prima dată unui public format din milioane de oameni propria mea creație. Nu știu când au trecut cele 3 minute de performance, dar rețin foarte bine momentul în care toți cei 4 jurați erau în picioare, aplaudând momentul nostru.





Cum ai pregătit momentul din show?

Imediat după ce am schițat ideea piesei, am mers în studio. Am făcut sesiuni cu Frații Cazanoi și RIME. Am reușit să aducem împreună autenticitatea muzicii tradiționale românești și fresh-ul muzicii actuale. Am petrecut săptămâni întregi în studio doar pentru această piesă, am fost atentă la cele mai mici detalii. Fiecare cuvânt și sunet este analizat de mine și oamenii cu care lucrez. Mi-am dorit să iasă exact așa cum mi-am imaginat. Când piesa a fost lucrată aproape complet, am adus copiii în studio. A fost o zi tare distractivă, atât pentru ei, cât și pentru părinți.





Povesteste-ne despre piesă, pe care înțelegem că tu ai compus-o

Piesa “Inima n-o mai răbda” a fost scrisă în urmă cu 1 an. Nu plănuiam să fac ceva cu ea. A fost doar o piesă scrisă într-un moment în care analizam propriile mele stări, gânduri, dorințe. Îmi era foarte dor să ies din casă, să călătoresc, să fac excursii și să mă bucur de natură. Textul piesei a creionat perfect ideea de la care am pornit: iubirea este motorul vieții, iar natura ne poate fi maestru în acest sens. Putem învăța să iubim, să rămânem tineri, să fim bogați, conectându-ne cu autenticitatea și vesnicia naturii.

Care au fost reacțiile apropiaților după apariția în emisiune?

Familia și prietenii știau această piesa. Surpriza pentru ei a fost că nu știau nimic despre apariția la Românii au talent. De obicei evit să spun familiei despre competiții, concursuri. Mama trece prin emoții foarte mari și mai bine o protejez, spunându-i doar înainte de apariție sau difuzare. Reacțiile apropiaților sunt mereu de mare folos pentru mine. Ei sunt busola mea, pot fi obiectivi, iar eu mă pot baza pe feedback-ul lor.

Supriza pentru mine a venit din partea oamenilor care nu mă cunoșteau, până la apariția de la Românii au talent. Am primit mii de mesaje și comentarii. A fost copleșitoare acea bucurie. Mi-au dat mult mai mult decât speram.

Tocmai ai lansat un videoclip pentru piesa pe care românii au auzit-o în premieră la PRO TV. Poveșteste-ne puțin despre videoclip și ceea ce ai vrut să transmiți.

Videoclipul piesei “Inima n-o mai răbda” spune și el o altă poveste. Mi-am dorit să amplific mesajul muzical și cu ajutorul imaginilor, să trag un alt semnal de alarmă. Împreună cu Silviu Mîndroc, regizorul și producătorul videoclipului, am decis să realizăm contraste. Dacă piesa prezintă elementele puternice ale naturii, măreția și grandoarea acesteia, videoclipul suprinde în imagini cea mai mare problemă actuală – poluarea. Natura se află acum într-un moment de cumpănă, este dezechilibrată și are nevoie de ajutorul nostru. Nu ne putem baza la nesfârșit pe puterea ei de regenerare. Ne-am dorit să surprindem peisaje gri, prăfuite, industrializate și degradate, ca un contrast cu peisajul idilic prezentat în textul piesei.



Videoclipul prezintă și simboluri românești, porturi din folclorul românesc autentic sau reinterpretat. Copiii au și ei un rol foarte bine definit. Ei reprezintă generația adulților de mai târziu. În videoclip sunt sobri, serioși, își doresc să luăm măsuri pentru ca generația lor și a celor ce vor urma să nu aibă de suferit din cauza acestor dezechilibre ale planetei.

Copiii pe care îi vedem în clip și pe care i-am văzut și pe scenă RAT, sunt elevii tăi. Spune-ne cum de i-ai implicat în proiect.

O parte dintre ei sunt elevii mei, iar o altă parte sunt chiar copiii muzicienilor cu care am fost pe scenă – frații Cazanoi. Lucram în studio cu producătorul piesei – Liviu Tănăsoiu. Simțeam amândoi că lipsește ceva, că mesajul poate fi transmis și mai puternic. Atunci ne-a venit ideea să formăm un mic cor de copii. Ei reprezintă noua generație, sunt vocea care trebuie auzită. Au dat substanță refrenului. Ce poate fi mai puternic decât vocea copiilor care cântă “Dragoste de n-ar mai fi/ Tot am iubi”?

Puțini știu că tu ești și profesoară de muzică - spune-ne cum ai ajuns să predai și cum este această experiența pentru tine?

Cochetez cu predatul încă din timpul facultății. Cântatul și educația muzicală s-au îmbinat perfect. Nu aș putea să fac altceva în viața aceasta. Îmi sunt foarte dragi elevii mei. Mă urmăresc pe toate rețelele de socializare. Înainte de difuzarea la Românii au talent s-au schimbat multe mesaje pe grupurile copiilor despre această apariție a mea. ???? Sunt foarte curioși să afle secrete ale industriei, să le povestesc dacă m-am întâlnit vreodată cu artiștii lor preferați. Mă întreabă foarte des ce muzică ascult eu, iar eu îi intreb periodic ce artiști/ muzici noi au mai descoperit. Îmi doresc să le stârnesc curiozitatea, să nu se mulțumească doar cu ceea ce le oferă radio-urile sau trending-ul de pe YouTube.





Cum a decurs colaborarea cu RIME și de ce o bucată rap într-o piesă cu influențe din folclorul românesc?

RIME aka Liviu este producătorul pieselor lansate de mine până acum. Lucrăm foarte bine împreună, s-a creat o energie aparte, știm din priviri dacă o linie sau un text este ceea ce trebuie. Piesa “Inima n-o mai răbda” este un amalgam de ingrediente muzicale. Flautul și țambalul fraților Cazanoi, chitara distors, vocile copiilor pe refren, beat-ul din muzica trap și partea de rap sunt toate elemente muzicale care au menirea de a surprinde și de a ține ascultătorul aproape de muzică. Am adus împreună muzici vechi și noi, în speranța că piesa va fi ascultată de toate generațiile.





Ce mai pregătești? Piese, colaborări?

Lucrez în continuare alături de Liviu și urmează să lansăm pe 1 iunie o piesă care va continua povestea spusă la Românii au talent. În același timp, merg des la Famous Production, la studio-ul lui Randi. Am scris câteva piese împreună și abia aștept să vă arăt ce o să iasă. La Famous este o energie specială și mă bucur să fiu aproape de gașca de acolo.

Unde te pot urmări oamenii?