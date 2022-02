Eurovision 2022: Cele 20 de piese din România care vor concura, sâmbătă, pentru un loc în marea finală

Avem numele celor 20 de piese care intră în primul show al Selecției Naționale Eurovivison 2022. Fanii și juriul au decis line-up-ul evenimentului din această sâmbătă, când artiștii vor concura pentru unul dintre cele zece locuri ale finalei.

Numele pieselor calificate au fost dezvăluite în direct la principalul program de știri al TVR – Telejurnalul de la ora 20.00 -, în prezența juraților Selecției și a echipei Eurovision România.





Lista artiștilor/pieselor calificate de juriu și de votul publicului în a doua etapă a semifinalei

(în ordine alfabetică)

Aldo Blaga - Embers

Alex Parker & Bastien - All this love

Andra Oproiu - Younique

Andrei Petruş -Take me

ARIS -Do Svidaniya

Cezar Ouatu -For everyone

Cream, Minodora, Diana - România mea

Dora Gaitanovici - Ana

E-an-na - Malere

Eliza G -The other half of me

Eugenia Nicolae feat. Cazanoi Brothers - Doina

Gabriel Basco - One night

Kyrie Mendél - Hurricane

Mălina - Prisoner

MOISE - Guilty

Oana Tăbultoc - Utopia

Petra - Ireligios

VANU -Never give up

Vizi Imre - Sparrow

WRS - Llamame

În doar cinci zile de la publicare, videoclipurile pieselor semifinaliste au adunat un număr impresionant de vizualizări – peste un milion -, iar două dintre acestea au intrat în topul Youtube trending.





Aproape 50 de mii de fani și-au votat favoriții, însă numai primele cinci piese au intrat în următorul act al competiției: E-an-na - Malere; Vizi - Sparrow; Oana Tăbultoc – Utopia; Mălina – Prisoner; Andra Oproiu – Younique (conform regulamentului Selecției Naționale, în situaţia în care între piesele calificate prin votul publicului se află piese calificate în urma deciziei juriului de specialiști, clasamentul se modifică până când piesele muzicale nu coincid/suprapun).

Topul pieselor conform voturilor acordate de fani





E-an-na Malere 10124

Dora Gaitanovici Ana 3218

VIZI Sparrow 2753

Oana Tăbultoc Utopia 2629

Mălina Prisoner 2336





Gabriel Basco One night 2140

Andra Oproiu Younique 1860

Andrei Petruş Take me 1650

Cream, Minodora şi Diana Bucşă România mea 1497

Outflow Running in Circles 1430

Aldo Blaga Embers 1423

Dan Helciug 241 1271

Aris Do Svidaniya 1110

VANU Never give up 1084

Eugenia Nicolae feat Cazanoi Brothers Doina 1042

Alina Amon Without you 985

Romeo Zaharia Until the fight is over 915

Miryam Top of the rainbow 902

Roberta-Maria Popa Indigo 896

Alexa Hoodies and Cold Nights 863

WRS Llamame 842

Stelian Remember 839

Cezar Ouatu For everyone 598

Carmen Trandafir Măşti 588

Eliza G The other half of me 566

MØISE Guilty 537

Leyah I'll be fine 534

Andrea Stocchino Avere paura 502

Letiţia Moisescu Mirunica 500

Giulia-Georgia Find your way 457

Alex Parker feat. Bastien All this love 453

Bogdan Dumitraş Sign 444

Forţele de muncă Hai afară, frate! 420

Sophia Beautiful lies 410

Ana Youngster 380

Othello You're worthy 329

Olivia Miheţ Fragile 274

Ayona Let me come to you 254

Jessie Regret 251

Petra Ireligios 218

Kyrie Mendél Hurricane 148

Ciro De Luca Imperdonabile 147

Seeya Save me 71

Ivel Neverending 25

FABI That way 4

Semifinala Selecției Naționale se încheie pe 12 februarie, cu un show transmis în direct la TVR 1, TVR Internaţional, TVR Moldova şi pe TVR+, de la ora 21.00. Anca Mazilu și Bogdan Stănescu vor fi gazdele show-ului, iar Ilinca Băcilă, reprezentanta României la Esc 2017, va fi alături de concurenți și va transmite emoțiile din Camera Verde.

Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai 2022. România va intra în concurs joi, 12 mai, în partea a doua a Semifinalei cu numărul 2.

Sub sloganul „The sound of beauty”, Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 41 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Țărilor de Jos, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Ucraina şi Marea Britanie.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.