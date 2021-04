Feli lanseaza „Puiule, puiuțule”, o replică muzicală la bullying-ul din trecut

Feli încheie direct și crud șirul de mărturisiri autobiografice din cadrul jurnalului său muzical cu inspirație folclorică #Felidinpoveste cu „Puiule, puiutule”, cea de-a zecea și ultima felie din povestea vieții sale, o piesă despre ușurința și superficialitatea cu care inițiatorii de bullying, acei „puternici” din spatele tastaturilor, pot demola suflete.

„În «Puiule, puiuțule» cânt despre anii în care am trăit în bullying, în lumea de oameni mari care îmi făceau asta direct sau prin «săgeti», despre vorbele pe la spate si judecata superficială, fără ca acești «pui» să deschidă ochii și să vadă cum sunt eu de fapt și ce contează cu adevărat în om. Ei nu au vrut sau poate nu au știut să vadă autenticitatea și adevărul meu. Muzica. Povestea mea. Esența mea”, mărturisește Feli geneza noii sale piese.

„Puiule, puiuțule”, ultima piesă din albumul său autobiografic, este o continuare a piesei „Omule, deschide ochii”, prima felie de jurnal dezvăluită de artistă, astfel că albumul se închide precum un cerc perfect.

„În fiecare dintre feliile mele muzicale din acest album mi-am spus o parte din poveste, dar mi-am și dat câte un sfat, mie și celor care s-au regăsit în experiențele mele. În «Puiule, puiuțule» e continuarea, dar și sfârșitul, unor povești din viața mea pe care mi-am făcut curaj să le împart, ca să (mă) vindec”, explică artista „feliile” de viață povestite și cântate uneori metaforic, alteori direct.

Cele 10 felii de viață puse pe note de Feli și dezvăluite rând pe rând pe parcursul a doi ani de zile au însemnat, pe lângă dovezi incontestabile ale talentului său, o formă de terapie pentru artistă: „Albumul «Feli din Poveste» este o eliberare imensă și cu siguranță una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Fiecare «felie» lansată a însemnat la timpul ei câte un pas curajos spre acceptarea a tot ce am trait până acum cu bune și rele. Nu știu cum s-a simțit in afară, dar în inima mea am simțit o tensiune și o eliberare cum rar am simțit până acum”, mărturisește Feli, emoționată că a primit dovezi de la oamenii care o ascultă că sunt mulți care trăiesc același tip de povești, doar cu alte personaje.

„Nu am niciun regret în dezvăluirea, uneori intimă sau curajoasă, alteori amară sau sarcastică, a unor povești adânc înrădăcinate în sufletul meu. A fost un pas de curaj spre vulnerabilitate. Mă simt bine să fiu vulnerabilă, să las inima și fricile goale, în timp ce eu stau dreaptă și mândră - pregatită pentru ce va urma”, își anunță Feli prezentul și viitorul, eliberate de poveștile trecutului.

Co-productie HaHaHa Production si Cat Music, cu versurile și muzica scrise de Feli impreună cu Vlad Popescu, producția semnată de Vlad Popescu si mix&masterul făcut de Florin Boka, „Puiule, puiuțule” încheie albumul „Feli din poveste” și completează autoportretul început cu „Omule, deschide ochii”, apoi „Frunze cad”, „Când răsare soarele”, „Mă strigă mama”, „Sus pe munte”, „Banii n-aduc fericirea”, „Du-te, dorule”, „Vântul bate” și „Bade, tu ești pui de drac”, cu care a fost în topurile online, radio sau sufletești ale celor care îi ascultă și îi simt muzica.

