Femeia care m-a învins, noua piesă a lui Randi, lansată chiar de ziua lui: „E pentru cei care simt muzica”

Randi își face un cadou aniversar, lansând o nouă piesă, „Femeia care m-a învins”, chiar de ziua sa de naștere. Artistul Famous Production, care împlinit 37 de ani pe 23 mai, spune că, dată fiind încă perioada de restricții, speră să să-i bucure și pe fani cu o noutate.

Piesa „Femeia care m-a învins” este compusă integral de Randi, atât versurile, cât și muzica, și este despre acea femeie care „reușește să-mi înțeleagă esența, nu doar aparența, să îmi dea jos măștile”, spune artistul, adăugând că melodia nu își găsește încă inspirația în realitate. Filmat la începutul lunii martie, chiar înainte de perioada de izolare, videoclipul este o colaborare în premieră cu Spoială Brothers, cărora le aparține și scenariul clipului.

De această dată, povestea vine nu ca o completare, ci ca o exprimare opusă a piesei. „Mi-am dorit ca videoclipul să fie diferit, mai dinamic și cinematografic și, mai ales, să vină ca o antiteză a poveștii despre iubire profundă și emoții. Astfel, videoclipul vorbește despre o luptă fizică, deloc ușoară, în care ea mă învinge”, punctează Randi, precizând că inclusiv decorul a fost construit de la zero, special pentru această filmare.

Care este povestea din spatele titlului pentru noua ta piesă – „Femeia care m-a învins”?

„Un gând, o dorință și inspirație... nu sunt învins, dar aș vrea să fiu! Povestea e în mintea mea, o închipuire care o să devină realitate într-o zi de mai!”

Este prima dată când filmezi un videoclip în afara țării pentru piesele tale, din proiectul Randi? Cum ai ales Chișinăul și câte zile ai stat acolo?

„Am mai filmat în trecut cu Burlaca, un artist, regizor și prieten bun. Am ales din nou să mergem în țara soră pentru că ne place școala moldovenească și pentru că frații Spoială au scris un scenariu foarte diferit. Am stat 3 zile în care am mâncat foarte bine și am dansat în sala de repetiții de dimineață până seara.”

Ce altceva a fost o premieră pentru tine, la aceste filmări?

„S-a filmat mult în regim de one shot și am repetat foarte mult fiecare cadru. Noi ne mișcam și camera de filmat se mișca odată cu noi, uneori timp de 30, 40 de secunde... A fost foarte interesant și mult de muncă pentru fiecare cadru, care era ca un dans între noi și camera de filmat.”

Ai mai lansat și alte piese de ziua ta sau este prima dată când îți faci acest cadou?

„Cred că e prima dată când reușim să sincronizăm o lansare cu ziua mea și a fost aproape întâmplător. E mai mult un cadou pentru toți cei care simt muzica și dansează cu ochii închiși!”

Ce a însemnat pentru tine perioada de izolare? Ce ai făcut mai mult și ce mai puțin?

„Am făcut mai multă muzică, iar asta mai relaxat și vesel. E clar că a însemnat timp cu mine și clarificarea planurilor pentru viitor, dar și timp pentru citit și meditat. Am făcut și mai mult sport decât de obicei și am pierdut mai puțin timp cu lucruri irelevante pentru mine.”

Ce altceva îți dorești să mai faci până la finalul acestui an?

„Vreau să lansez un album cu un sound fresh, diferit, bogat în subiecte și abordări și poate să și reușesc să-l promovez fizic. Am de gând să plec și în vacanță, pentru că am nevoie de ea... ceva simplu, real, cu cortul.”

Ascultă piesa mai jos!