Francis On My Mind este prima artistă din România inclusă în proiectul global Music Galaxy Thursday

Programul prin care artiștii emergenți din toată lumea sunt susținuți, Music Galaxy Thursday (MGT), a ajuns și pe plan local. Prima artistă româncă implicată în acest proiect este cântăreața și compozitoarea Francis On My Mind.

Muzica artistei își propune să fuzioneze ritmurile pop cu influențele anilor '80, alături de vibrații electro. La doar 17 ani, Francis On My Mind este printre primele artiste adolescente care abordează acest gen în România. Single-urile sale anterioare, „On My Mind”, „Never Be The Same” și „Summer” au fost ascultate pe platformele de streaming de fani din intreaga lume, intrând în unele dintre cele mai mari playlisturi pop si indie-pop.

Prezența artistei Francis On My Mind în cadrul MGT a fost marcată de interpretarea live a melodiei „Circle of Love”. Materialul a fost filmat la începutul lunii mai, lângă București. Într-un decor natural, în mijlocul unei păduri, Francis On My Mind dezvăluie perspectiva sa asupra iubirii, în toate formele pe care un adolescent de 18 ani le poate descoperi. Filmarea live a piesei a fost dezvăluită în exclusivitate pe pagina de YouTube a artistei.

„Mă bucur să fiu primul artist român inclus în proiect. Muzica e felul meu de a comunica, iar eu mă simt onorată că împart cu publicul de pretutindeni povestea mea pe note muzicale. E întotdeauna o bucurie să ai parte de susţinere la început de drum”, a spus Francis On My Mind.

Single-ul „Circle of Love" a fost lansat pe 21 iunie, in 31 de teritorii din intreaga lume, reuşind să intre în cele mai mari playlisturi Spotify (New Music Friday) din zece teritorii: Germania, Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda, Rusia, Polonia, India, Elvetia si, desigur, România.

