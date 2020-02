Gafă de Oscar! Academia Americană de Film şi-a prezentat deja „câştigătorii”

În săptămâna premergătoare ceremoniei de decernare a premiilor Oscar, programată în noaptea de duminică spre luni (în România), Academia Americană de Film a comis o eroare inexplicabilă care s-a răspândit rapid în mediul online.

Gafa a pornit de la o iniţiativă lăudabilă iniţiată pe pagina oficială de Twitter, în care era prezentată o platformă cu ajutorul căreia utilizatorii pot face predicţii referitoare la câştigătorii celor 24 de premii puse la bătaie la 10 februarie 2020.

Think you know who will take home an Oscar this year? Make your #Oscars predictions and tune in Sunday, Feb. 9 to see how you did!