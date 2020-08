Gino Manzotti (DJ Project): „Mi-aș fi dorit să lucrez în poliție”

De-a lungul timpului, băieții de la DJ Project au lansat nenumărate piese care au intrat în topurile muzicale, cele mai recente exemple fiind „Slăbiciuni” și „Retrograd”.

Recent, Gino Manzotti de la DJ Project ne-a acordat un interviu, în care ne-a vorbit atât despre carieră, cât și despre viața lui personală.

protv.ro: Cine te-a inspirat să faci muzică și ce te inspiră de obicei atunci când creezi?

Gino Manzotti: Meseria mea de DJ m-a inspirat să fac muzică, iar pe partea de creație e o muncă de echipă.

Cum arată întregul proces creativ al unei piese DJ Project?

Diferă de la piesă la piesă. Câteodată se pleacă direct de la refren, alteori de la un simplu negativ.

Cum alegi vocile cu care colaborați?

Pur și simplu ne-am dorit să colaborăm cu toate fetele cu care am colaborat până aum și, din fericire, nu am fost refuzați de niciuna dintre ele.

Dacă nu ai fi făcut muzică, ai fi ales altă carieră? Ce ți s-ar fi potrivit?

Dacă nu aș fi avut o carieră în domeniul muzicii, mi-aș fi dorit să lucrez în poliție, ceea ce nu a fost posibil pe vremea aceea, din cauză că nu aveam naționalitatea română.

Ce impact crezi că a avut de-a lungul timpului online-ul asupra industriei muzicale?

Consider că impactul muzicii în online este un mare avantaj din toate punctele de vedere, astfel au șansa să fie descoperiți și cei care nu ajung să fie difuzați la radio.

Care sunt artiștii pe care-i admiri?

Din România, printre alții, o admir foarte mult pe INNA, pentru că știu de unde a plecat și cât de mult a muncit să ajungă un artist complet atât pe plan național, cât și internațional. Din străinătate, îl admir pe Robbie Williams, în special pentru show-urile pe care le face de fiecare dată.

Cu ce artiști ți-ar plăcea să colaborezi?

Mi-ar face plăcere să colaborez cu Carla's Dreams. Am o idee foarte bună, care s-ar plia perfect pe vocea lui. Avem în plan o colaborare cu Lidia Buble, însă o să revin cu mai multe detalii după ce aceste colaborări se vor concretiza.

Care este cel mai bun sfat pe care l-ai dat? Dar pe care l-ai primit?

Dacă ar fi să dau un sfat, aș puncta următoarea idee: Nu incerca să fii ceea ce nu ești. Fii tu însuți!

Iar cel mai frumos sfat pe care l-am primit este: Aruncă tot ce nu îți este de folos și lasă loc pentru lucruri frumoase în viața ta!

Dacă ai putea schimba ceva în industria muzicală, ce ar fi?

Nu aș schimba nimic în muzica românească, pentru că gusturile diferă. Fiecare om ascultă piesele cu care rezonează, muzica ce îl bucură.

Ce urmează pentru DJ Project?

Urmează două feat-uri, care sperăm să se finalizeze. Mi-am propus, împreună cu Alex Pelin, colegul meu de studio, sa lansăm pe piață minimum două fețe noi în fiecare an.

Care este cel mai important lucru pentru tine?

Familia, apropiații și fanii.

Care sunt cele mai mari realizări ale tale?

Am ajuns să-mi creez propriul stil de muzică, de succes, cu peste 11 no. 1-uri și alte 12 melodii în top 10. Am câștigat în Germania premiul pentru cel mai bun Dj din Bayern, unde am concurat cu peste 20 de Dj foarte talentați. Și la judo am avut rezultate foarte bune, dar când am plecat în Germania, am fost nevoit să renunț la acest sport din mai multe motive.

DJ Project este constant no 1 în topuri și fiecare piesă lansată devine hit în scurt timp. Care este rețeta succesului? Există o rețetă?

Nu există o rețetă a succesului. Există o poveste credibilă, împachetată într-o orchestrație modernă, actuală, condimentată cu multă dragoste și piper.

Având în vedere contextul actual, cum reușești să menții relația cu fanii, să fii în continuare aproape de ei?

În perioada pandemiei e imposibil să menținem relația cu fanii așa cum o făceam înainte, când ne întâlneam cu ei, când aveam concerte. Dar ne bucurăm de ei și încercăm să le răspundem la cât mai multe dintre mesajele frumoase pe care ni le trimit.

Ce mesaj ai pentru fanii DJ Project?

De fapt, mesajele fanilor ne fac să mergem mai departe. Doresc să le mulțumesc tuturor pentru susținerea necondiționată, pentru mesajele frumoase pe care le primim zilnic și pentru că ne ascultă muzica într-un număr atât de mare.

foto: PR Global Records

Vezi și: ShARE ÎN BUCATE - Porc cu alune