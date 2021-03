Gipsy Casual prezintă „Romale”, o colaborare incitantă cu Merve Yalcin, artistă din Turcia

La mai bine de un an de la lansarea piesei „So Keres”, Gipsy Casual revine cu o colaborare de excepție cu artista Merve Yalcin, pentru single-ul „Romale”.

Cu versuri în romani, română și turcă, piesa reprezintă o interpretare contemporană a muzicii tradiționale romani. Romale aduce energie și provoacă la dans.

Piesa a fost compusă de Ester Peony, Gya, REALM, Theea Miculescu și Merve Yalcin, scrisă de Gya, Theea Miculescu și Merve Yalcin, iar producția este semnată de REALM. Clipul a fost realizat de Kobzzon.

„Ideea piesei Romale ne-a venit instant, lucrând în studio cu Ester Peony și Gya. Ne-am dorit să aducem în prim plan talentul pentru muzică al celor din zona gipsy și, bineînțeles, al nostru. Cu cât înaintam cu tot procesul compoziției, cu atât ne prindea mai tare. Și la filmarea clipului am fost 100% implicați și am răspuns instant tuturor provocărilor regizorului. Având deja notorietate pe radiourile din Turcia, colaborarea cu Merve a venit exact când trebuia, mai ales că a trecut ceva timp de la lansarea single-ului So Keres”, au spus membrii trupei Gipsy Casual.

