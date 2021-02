O nouă artistă se pregătește să cucerească topurile muzicale: Nalani

Nalani (Alexandra Dinu) se alătură portofoliului Global Records. Este o artistă tânără, la început de drum, pasionată de psihologie, cu foarte mult potențial în muzică și dorință de a inspira oamenii și de a ajunge mai aproape de ei prin intermediul pieselor pe care le va lansa.

„Muzica este un alt mijloc de comunicare, este ca o limbă pe care o vorbește o lume întreagă. Prin muzică, pot transmite ce simt, fie că vorbim de bucurie sau de tristețe. Cel mai important lucru pentru mine în acest moment este să mă concentrez pe ceea ce am de făcut pentru a deveni un artist mare. I always dream big”, spune Nalani.

Cu toate că este o persoană introvertită, face mereu ceea ce simte și îi place să petreacă timp doar cu ea, nu ar putea să stea departe de familie, de prietenii ei și de persoanele care o îndrumă și o sprijină în tot ceea ce face.

Nalani a intrat cu mare bucurie în echipa Global Records și este extrem de motivată să-și îndeplinească visul de a deveni un artist consacrat. A început deja sesiunile în studio și pregătirile pentru lansarea primei sale piese.

„Colaborarea cu Global Records este un vis pe care încă nu îl conștientizez. Îmi doream să fiu artistă încă de când eram mică și mă imaginam pe scenă cu mii de oameni în fața mea, iar acest lucru este pe cale să devină realitate și sunt foarte recunoascătoare”, a declarat artista.

A început să cânte la 11 ani și a fost susținută în permanență de familie, iar în clasa a șasea a avut parte de o experiență de neuitat, care i-a confirmat faptul că își dorește să cânte și să fie pe scenă.

„Când eram în clasa a șasea, am câștigat un bilet la concertul lui Justin Bieber din Barcelona. Nu fusesem până atunci la vreun concert atât de mare. Eram atât de emoționată când a intrat Justin pe scenă și toată lumea a început aplaude... La un moment dat nu îmi venea să cred că sunt acolo, îl ascultam pe el, ascultam publicul cum cânta, iar atunci am simțit o emoție în piept. Știam că asta vreau să fac toată viața, să cânt, să fiu pe scenă, să am oameni care mă susțin”, a completat Nalani.

Artista pregătește prima sa piesa, al cărei clip va fi lansat vineri, 12 februarie.

