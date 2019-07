Horia Brenciu: ”Sunt un pierzător specializat de ochelari de soare”

Aflat la apogeul carierei sale, Horia Brenciu revine în juriul showului „Vocea României”, acolo unde doar vocea contează, cu speranța că poate adăuga noi trofee celor câștigate deja alături de Julie Mayaya și Mihai Chițu.

Până atunci, însă, îi putem asculta noua piesă, lansată de curând în colaborare cu Jo, „Ochelari de soare”, o piesă ca o „invitație la eliberare din cotidian”, așa cum însuși mărturisește artistul.

Care este în câteva cuvinte mesajul noii piese pe care aiu lansat-o în colaborare cu JO?

„Ochelari de soare” nu este doar o piesă de vară, așa cum se spune, ci și o invitație la eliberare din cotidian. Ține si de tine să-ți trasformi visele în realitate. Ca să faci un lucru mai nebun, cum ar fi o escapadă cu barca pe mare, îți trebuie doar un mic imbold. Și ca cercul să fie închis, clipul „Ochelari de soare” s-a filmat de Ziua Internațională a Ochelarilor de Soare, adică pe 27 iunie! Ce ziceți de coincidența asta?!

Cum ai ales-o pe JO să cânte alături de tine?

După ce am invitat-o în mai multe concerte era momentul să trecem la nivelul urmator. Și a venit și piesa. Sincer, când compuneam „Ochelari de soare” nu știam ce partener muzical voi avea. Acum, când o ascult, nu-mi imaginez o voce, o prezență și un zâmbet mai potrivite ca cele ale lui JO. Ne știm de mult timp, ne simpatizăm, consider că are un timbru absolut special și… soția mea a fost de acord să plec în valuri cu Jo.

Unde au avut loc filmările pentru clip?

Filmările s-au petrecut în Constanța și Eforie. Am refuzat orice invitație în Dubai sau Ibiza și ne-am concentrat pe litoralul patriei, care nici de data asta, nu ne-a dezamăgit. Ba din contră! Am avut muuulte emoții vizavi de răul de mare. Marea Neagră era puțin agitată în ziua filmării, iar unii din membrii echipei noastre de filmare au fost aduși la mal albi la față. Nu a fost cazul meu, însă… Iura ne-a felicitat pe amândoi, în sensul asta. Gândiți-vă că am stat o după amiază întreagă pe velier, în valuri, cântând și sorbind șampanie și ne-am simțit minunat. Acum, nu știu dacă starea asta s-a datorat piesei, soarelui sau lui Jo… Încă mai analizez evenimentele…

În multe dintre fotografii apari cu ochelari de soare. Câte perechi de ochelari de soare are?

Sunt un PSOS, adica PIERZĂTOR SPECIALIZAT DE OCHELARI DE SOARE! Niciunul n-a rezistat mai mult de 3 luni… Ei bine, în clip am folosit doar o singură pereche. Morala este clară: nu contează câți ochelari de soare ai sau pierzi. Esențială e compania!

A câta colaborare cu Iura Luncașu este aceasta? (de trecut în revistă celelalte)

După„“Poftă de băut”, „Sunt cine vreau să fiu” și „Lumea mea”, „Ochelari de soare ” este a patra colaborare cu Iura Luncașu. In martie, anul acesta am mai beneficiat de o premieră și anume, distribuirea mea în filmul de lung metraj „FACI SAU TACI”, regizat tot de Iura. A fost un rol secundar și sunt convins că a noastră colaborare nu se va opri aici.