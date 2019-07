Imagini noi cu Freddie Mercury, în videoclipul care nu a mai fost făcut public până acum

Fanii Freddie Mercury au noi motive să fie în culmea fericirii, deoarece a fost lansat un nou videoclip cu artistul lor favorit.

Potrivit Universal Music, o nouă versiune a piesei "Time Waits For No One", interpretată de Freddie Mercury, a fost lansată, iar fanii au fost copleșiți de calitatea acestei piese. Videoclipul a strâns deja într-o săptămână, de când a fost publicat, peste 5 milioane de vizualizări, pe YouTube.

Înregistrarea a fost realizată în anul 1986, mai exact în perioada de glorie a artistului. De asemenea, în acea vreme, Freddie lucra pentru albumul "Time", alături de producătorul său Dave Clark, care a recuperat arhiva cu înregistrarea video.

“Dave Clark nu a uitat niciun moment acea interpretare oferită de Freddie Mercury la Studiourile Abbey Road în 1986. Sentimentul pe care l-a avut în timpul înregistrării, care «i-a făcut pielea de găină», nu s-a pierdut în tot acest timp şi a vrut să asculte varianta originală a piesei cu vocea lui Freddie şi pianul la care cânta Mike Moran.

După multe căutări în arhivă pentru varianta fără cor, a reuşit să o recupereze de pe bandă, în primăvara anului 2018”, au explicat cei de la Universal Music.

Sursa foto: Getty Images, capturi YouTube