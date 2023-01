Organizatorii concertelor Dulce Pontes și Yasmin Levy & Orchestra Metropolitană București anunță un concert inedit, pe 8 aprilie 2023, la Sala Palatului din București.

Artista franceză de talie internațională Imany ajunge pentru prima oară în țara noastră, la invitația companiei Musicals, și promite un spectacol captivant la București, inspirat din mai multe culturi.

Redescoperă, pentru o seară, acorduri legendare revizuite și reinterpretate într-o manieră unică: de la Nina Simone la Radiohead, Cat Stevens, Donna Summer, la Hozier, t.A.t.u., Bob Marley. Imany combină stiluri precum funk, pop, reggae, jazz, folk şi blues, oferind publicului o perspectivă artistică nouă, inedită. și cucerind cde fiecare dată audiența doar cu vocea sa unică. Albumul său de debut, The Shape of a Broken Heart lansat în 2011 a obținut discul de platina în Franța, Grecia și trei discuri de platina în Polonia.



Timp de zece ani, vocea profundă a lui Imany a sedus publicul în ritmul compozițiilor hrănite de inspirațiile sale de suflet, folk și blues. După succesul celor două single-uri Don't be so shy și You Will Never Know, de pe cele două albume ale sale, artista s-a făcut cunoscută în toată lumea, mai ales după ce a interpretat coloana sonoră a filmului Under the girls' skirt.

Ultima sa creație Voodoo Cello promite să fie o adevărată călătorie mistică a unei femei cu puteri magice care își cântă destinul. Violoncelul, un instrument cu curbe feminine, face apel la respect și blândețe; este de asemenea și instrumentul cel mai apropiat de vocea umană. Sunetul produs de opt violoncele cântând în același timp a motivat-o pe artistă să scrie pentru un octet. “A simți opt suflete vibrând într-un teatru este ceva foarte prețios! Ca o poveste fermecată, Voodoo Cello își propune să facă „divinul” accesibil și să desacralizeze muzica clasică, invitând muzica pop cu propriile coduri să se reinventeze, să se transforme”.- declară Imany.



Publicul român va avea parte de o întâlnire memorabilă, un spectacol de neratat, pus în scenă de creatorii celor mai frumoase experiențe musicale din România, Musicals.