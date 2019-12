În prag de sărbători, Mădălina Coca ne aduce cel mai frumos colaj de colinde

Pentru ca se apropie Craciunul, Madalina Coca (finalista din echipa Andra, sezonul 2018) s-a gandit sa ne incante cu un minunat purpuriu de colinde.

Talentata solista a impresionat juriul si publicul in sezonul trecut cu interpretarile sale extraordinare, oferindu-ne momente emotionante si de neuitat si ridicand antrenorii in picioare in ropote de aplauze. Vocea speciala a Madalinei a fost asemuita chiar cu vocea artistei de origine canadiana Céline Dion.

Madalina ne marturiseste ca in prezent lucreaza intens la mai multe proiecte, doreste sa lanseze piese proprii si si-a creat de curand propriul band.

Colajul realizat recent imbina niste colinde minunate cantate impecabil de Madalina. Ascultati-o cu drag si simtiti magia si spiritul Craciunului transmise de tanara interpreta

Pentru a urmari activitatea muzicala a interpretei Madalina Coca :

https://madalinacoca.com/

https://www.facebook.com/madalina.coca.official/

https://www.instagram.com/madalina_coca/