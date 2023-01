Inna, apariție provocatoare în cel mai nou videoclip, Yummy. „Ești regina dansului din România”, i-au scris fanii

Inna se numără printre artiștii de tot, care se bucură de mare succes în străinătate. Cea mai nouă piesă a artistei, Yummy, a fost apreciată de milioane de fani din întreaga lume. Unii au numit-o regina dansului din România, după mișcările pline de senzualitate din videoclipul lansat alături de Dhurata Dora și Stefflon Don.

Yummy transmite energie și bună dispoziție de la primul vers, pentru că are un mesaj optimist. Melodia a fost produsă de Alexandru Cotoi, Marcel Botezan și Sebastian Barac. Videoclipul oficial a fost regizat și filmat de NGM Creative, Bogdan Păun și Alexandru Mureșan, echipa cu care INNA colaborează de obicei.

„Este minunat să lucrezi cu artiști talentați precum Dhurata Dora și Stefflon Don, sunt fericită pentru această colaborare și că ne putem sprijini una pe cealaltă în a face ceea ce ne place cel mai mult: să transmitem iubire prin muzică. Enjoy!, a spus Inna.

„Sunt foarte încântată să anunț lansarea ”Yummy”. M-am implicat în totalitate în această colaborare și mă bucur că fanii mei pot să o asculte în sfârșit. Vă iubesc!”, a declarat Dhurata Dora.

„În sfârșit vă puteți bucura de această surpriză ”yummy”. M-am distrat la filmările acestui videoclip și sper să vă placă această colaborare pe cât îmi place și mie. Multă iubire! Enjoy!”, a adăugat Stefflon Don.

„Nu am auzit sau văzut niciodată un interpret ca ea. Poveștile și cântecele pe care le-a creat sunt uimitoare. Ea este definiția unui adevărat artist”; „Inna este regina dansului din România. Rămâne fidela stilului ei, cântând în toate limbile. Salutări din Peru”; „Mă bucur să o văd pe regina muzicii din România cântând cu artiști din Albania incredibili: o iubesc pe Dhurata Dora, Elvana Gjata și sper să văd o colaborare între Inna și Ronela Hajati în viitorul apropiat, rock!”, sunt doar câteva din comentariile fanilor.

Lansată la sfârșitul anului 2022, piesa „Yummy” a atras atenția publicului și a câștigat aproape 4 milioane de vizualizări.

INNA are o carieră internațională impresionantă și a depășit un nou prag important: 10 miliarde de vizualizări și streamuri. Acesta este, de asemenea, un record pentru un artist român și confirmarea unui repertoriu cu zeci de hituri cunoscute și apreciate în întreaga lume. De-a lungul timpului, Inna a colaborat cu J Balvin, Pitbull, Daddy Yankee, Flo-Rida, Yandel, Alok, Timmy Trumpet, Sofi Tukker și alții.

Stefflon Don a debutat în 2017 cu hitul de top 10 ”Hurtin’ Me”, un mixtape în 2-18, iar 2020 și 2022 au fost marcate de hiturile "Can't Let You Go”, respectiv 2022's "Like That”.

Dhurata Dora este o cântăreață și compozitoare kosovar-albaneză născută în Germania. Stilul și muzica ei impecabile au făcut-o să devină una dintre cele mai mari superstaruri din regiunea balcanică. Până astăzi, ea a strâns peste 200 de milioane de streamuri și peste 1 miliard de vizualizări în întreaga lume. Recentele sale colaborări internaționale cu Azet, Soolking sau GIMS i-au pus amprenta remarcabilă pe scena muzicală europeană.

