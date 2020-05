INNA încheie seria ”Home Edition” cu videoclipul ”Sober”, filmat chiar în casa artistei

INNA lansează videoclipul piesei ”Sober”, filmat chiar în casa artistei, în cadrul seriei ”Home Edition”, inițiată de Global Records.

Videoclipul piesei a fost regizat de Bogdan Păun și filmat de Alexandru Mureșan - NGM Creative, producție video Loops Production. Echipa de beauty a INNEI a fost formată din Anca Buldur (make-up), Adonis Enache (hair), RDStyling (ținute).

”A fost o experiență neobișnuită pentru mine, să filmez cu doar 3 persoane și la mine în casă, dar sunt mulțumită de rezultat. ”Sober” este una dintre piesele dragi mie și sper să vă facă să vă distrați, chiar și în casă”, a spus INNA.

Piesa a fost compusă de Joachim Walker (Coldabank), Jordan Shaw, Fridolin Walcher și produsă de Freedo (Fridolin Walcher), același producător care a compus și cel mai recent single al artistei ”Not My Baby”, cu peste 7 milioane de vizualizări pe YouTube.

INNA - Not My Baby (Official Video)



INNA - Not My Baby (Lyric Video)

Artista a lansat de curând o variantă live, specială pentru UNTOLD OverNight.

INNA - Not My Baby (Live @ UNTOLD OverNight