INNA lansează piesa ”Read My Lips” în colaborare cu Farina, o artistă din Columbia

INNA dă startul petrecerii cu cea mai nouă piesă ”Read My Lips”. Melodia îți atrage atenția de la prima ascultare, mai ales pentru că este un mix de stiluri: pop, reaggaeton și trap.

Pentru această piesă, INNA a colaborat cu Farina, o cunoscută interpretă din Columbia, care s-a făcut remarcată în cadrul unui show de talente. Este cunoscută și prin versatilitatea de a aborda mai multe genuri muzicale.

”Sunt entuziasmată să lansez ”Read My Lips”, mai ales pentru că o am alături de mine pe Farina, o super artistă, my latino girl, a declarat INNA.

”Este o reușită imensă pentru cariera mea să am o colaborare cu INNA, regina muzicii dance și simt că este o combinație foarte puternică, plină de forță, senzualitate, lucruri care ne caracterizează pe amândouă, a spus Farina.

INNA a mai lansat anul acesta ”Not My Baby”, ”Sober”, ”VKTM” în colaborare cu Sickotoy și TAG, ”Discoteka” cu Minelli și ”Nobody”.

