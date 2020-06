Interviu exclusiv cu Irina Rimes, despre ultimul său album intitulat Pastila! "E un cumul de stări și sentimente"

Irina Rimes le-a adus fanilor primul său album trap, care s-a lansat pe Spotify, pe canalul de YouTube al artistei și în toate magazinele digitale. Cât de mult înseamnă acest proiect pentru artistul Irina Rimes, ne-a spus chiar ea într-un interviu exclusiv pentru protv.ro

1. Ce preprezintă acest album pentru tine?

E un cumul de stări și sentimente pe care le-am adunat în timp. E parte din nebunia mea zilnică. E adevarul spus in versuri și in solouri de chitară și pian. E adevărul meu.



2. Cum îl simți, care e vibe-ul lui?

Recunosc că atunci când eram în procesul de producție al acestui album eram cu gândul la “Bandana”, “Piesa noastră”, “Baby blues” și alte piese trap (mult spus trap), cu influente R&B, create de-a lungul activității mele muzicale. Mi-era dor de vibe-ul asta.

3. Care este piesa de pe album în care te regăsești cel mai tare?

In toate, chiar dacă nu le-am scris eu pe toate. “Mică și slabă”, de exemplu, e scrisă de Razvan Banica, și totusi mă regăsesc in ea de parcă as fi scris-o eu. Restul pieselor sunt scrise de mine sau în colaborare cu artiștii care sunt pe piesă sau alți copii talentați cu care mai colaborez când găsesc la ei ceva ce ma atrage. "Tic Tac”, de asemenea, este scrisă în colaborare cu Razvan Banica, iar “Perfectul imperfect” este inspirată din niște versuri pe care le-am scris cândva, demult, împreună cu Irina Cupco.



4. În căt timp a fost compus albumul?

Ne-a luat o lună si jumătate, timp în care am scris mai multe piese, însă astea 10 au rămas pe “Pastila”.

5. Cum au fost colaborarile cu Nane, Amuly și Bruja?

Așteptate. De către mine și de către univers, în general. Trebuia sa se întâmple asta la un moment dat, nu e un secret pentru nimeni ca am avut mereu o relație specială cu Seek Music. M-am gândit mereu că trebuie să ajung să fac un album acolo și, desigur, sa colaborez cu acești artiști talentați care nu doar aduc savoare albumului, ci îl și amprentează întru-un fel foarte frumos din punct de vedere liric.

6. Ce a stat la baza acestui album, când a început să prindă contur ideea și de unde a plecat?

Dorința mea de a face muzică, de a scoate tot din mine și din oamenii cu care lucrez.

7. Acesta este doar începutul în zona trap? Mai urmează și alte proiecte de acest gen, alte colaborari?

Nu știu, sunt planuri de viitor, iar mie nu prea îmi place sa fac strategii de viitor pe plan muzical. Tot ce pot sa spun este ca am inca un album pentru 2020-2021, dar acela este despre altceva.

8. De ce ai decis lansarea albumului acum? Are această perioadă vreo semnificație pentru tine?

Nu neaparat. Am simțit ca acum e momentul lui, acum cât e proaspăt, cât încă arde entuziasmul in noi. Se întâmpla in 99,9% din cazuri sa fac o piesa și sa o lansez peste un an. Așteptarea e grea. N-am vrut sa aștept un an.

9. A fost o primavară plină pentru tine, chiar daca din izolare. Ce urmează?

Urmează o vara cu mult timp liber și cu multă creație. Momentan nu știu unde ma va duce inspirația, dar cu siguranță voi avea material muzical pentru următorii ani.



