INTERVIU EXCLUSIV Cine e artistul român care a cântat la nunta lui Gwen Stefani

Ion Zanca este artistul român care a avut onoarea de a cânta la nunta celebrei Gwen Stefani. Are 40 de ani, din care 20 a locuit în America și nu oriunde ci în Texas. De altfel, qvartetul lui, Dallas String Quartet a fost invitat să cânte în deschidere pentru NFL și NBA, dar și în deschiderea concertelor lui Bon Jovi, Kenny G, Diana Ross și Chicago, care au avut loc în America.

După ce a încântat cu muzica lui doi președinți americani, pe George Bush și Obama, Ion Zanca și Dallas String Quartet, trupa lui de muzicieni din America, au trecut la un alt nivel. Cum a ajuns să cânte la nunta lui Gwen Stefani, cu alesul inimii ei, Blake Shelton, Ion Zanca a povestit special pentru protv.ro.

Ești un artist român care a cântat la nunta lui Gwen Stefani! Îți dai seama că mulți încă nu știu asta, dar și cât de invidiat ești totuși acum? Cum a fost posibil acest lucru?

În 2007 am făcut în America un cvartet, numit Dallas String Quartet. În ultimii ani acest grup s-a stabilit ca unul dintre cele mai bune grupuri muzicale din zonă cântând de la concerte și săli celebre până la președinți de stat. Compania de evenimente și planning pentru organizarea nunții lui Gwen Stefani ne-a recomandat pe noi ca trupă și restul a decurs de la sine.

De când te știi cu Gwen Stefani? Aceasta este colaborarea cu ea despre care vorbeai?

Nu pot să spun că mă știu cu ea. Ne știm indirect. Bănuiesc că ne-a ascultat și a aprobat angajarea noastră pentru nunta ei.

A cântat și mireasă alături de tine și trupa ta din Texas, Dallas String Quartet?

Nu, era ocupată cu ceremonia. :)

Deci cum a fost nunta, cum a fost mireasa? Imagini video cu ține au doar mirii? Noi unde le putem vedea? Povestește-ne, puțin, te rog!

Amândoi sunt oameni foarte celebri în America și prețuiesc foarte mult ca aceste momente să rămână private. Pozele le dețin doar dânșii și noi vrem să le respectăm dorința. Invitații au fost rugați să lase telefoanele deoparte.





Ai un palmares bogat! Dallas String Quartet a cântat în deschiderea concertului lui Bon Jovi din America, la recepțiile organizate de președintele american George Bush senior, la ceremonia de învestire a președintelui Obama! Acum, la nunta celebrei Gwen Stefani! Cum te simți? Ce mai urmează?

Adevărat. Totul este prin și cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că am început de la zero aici și niciodată nu am visat că vom ajunge așa departe și ne vom dezvolta cu acest cvartet așa de frumos. Proiecte avem și lucrăm acum la câteva colaborări mari cu vedete din lumea rap-ului pentru o experiență muzicală inedită între două stiluri foarte diferite.

Care sunt reacțiile familiei tale? Ce spun ai tăi despre ceea ce trăiești tu acum, muzical vorbind, despre realizările tale profesionale? Cum ai ajuns totuși aici?

Cred că realizări mele sunt puțin cam târziu. Părinți mei sunt în vârstă și nu știu cât mai înțeleg ei despre ceea ce eu fac aici. Am fost un “accident”. Mama m-a avut la vârsta de 40 de ani!





Care au fost reacțiile acolo, în America? Am înțeles că deja aveți multe interviuri programate! Să înțelegem că aveți și multe cântări asigurate de acum încolo?

Foarte multă presă a scris despre acesta nuntă și automat și noi am ieșit astfel în evidență pentru că Gwen ne-a dat credit pe contul ei de Instagram. Acum am terminat un eveniment pentru Ferrari și suntem ocupați cu evenimente până în vara anului 2022.

Ce îți mai dorești pentru ține, muzical vorbind? Care este visul tău cel mai mare din punct de vedere profesional?

Visul meu de câțiva ani e să fim nominalizați pentru premiul Grammy.

Ești căsătorit cu o româncă și trăiți amândoi în Texas! De cât timp? Cum v-ați cunoscut?

Da, sunt căsătorit cu o româncă, Estera Zanca. Avem un băiețel, Julian, și suntem căsătoriți de 14 ani. Ne-am cunoscut la o biserică românească, de aici, din Dallas. Ea este cea care îmi dă putere și încredere să reușesc tot ceea ce am realizat până acum. Sunt un om norocos și binecuvântat de Dumnezeu.

