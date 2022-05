INTERVIU Parov Stelar: „Încercam să îmi protejez viața privată, deoarece îmi era teamă că cineva m-ar putea răni”

Este cunoscut în toată lumea, pe care a schimbat-o cu stilurile lui dansante de jazz, swing, pop și muzică electronică. În acest an a lansat un album nou, Moonlight Love Affair, care are amprenta sa unică și audio și în versurile scrise de el, dar și sound-uri fresh. Este vorba despre Parov Stelar, artistul îndrăgit de fanii din întreaga lume, inclusiv din România, țară pe care spune că o apreciază enorm.

În această vară, Parov Stelar și trupa sa revin în țara noastră, la festivalul Neversea, care va avea loc între 7 și 10 iulie în Constanța. Până atunci, artistul a vorbit într-un interviu despre cum este revenirea pe scenă după doi ani de pandemie, cum s-a schimbat ca om și ca artist în acest an, cum arată vara perfectă pentru el, dar și ce planuri de viitor are.

Ce faci, cum ești, Parov?

Sunt puțin obosit, am avut multe show-uri în weekend, dar sunt fericit, să știi. A început din nou, ne-am întors la viață!

Cum este să revii la această viață?

Ei bine, mi-a fost puțin teamă la început, pentru că nu am mai făcut concerte live de mult timp, dar am realizat că e ca mersul pe bicicletă, știi? Așa că o dată ce știi cum să faci asta, vei continua, și da, a fost o senzație uimitoare.

Ce ți-a lipsit cel mai mult de pe scenă?

Așteptam o pauză, dar nu o astfel de pauză. Și ce mi-a lipsit cel mai mult a fost faptul că nimeni nu știa când vom reveni pe scenă, dacă va fi într-un an, doi ani sau niciodată. Odată ce am revenit pe scenă, am simțit acea conexiune specială cu publicul. La fel am simțit și legătura cu trupa, care este ca o familie, așa că revenirea pe scenă a fost copleșitoare.

Știm că ai o legătură specială cu țara noastră și oamenii de aici. Ce părere ai despre România și publicul nostru?

Cred că au început destul de devreme cariera mea și turneul în România și ce am observat este că publicul vostru este deschis la minte. La primul meu spectacol nu știam la ce să mă aștept, iar când am ajuns acolo, oamenii au început să țipe, să sară, parcă se mișcau în același ritm cu noi. Nu trăiești asta peste tot. Deci este un fel de afacere de familie, ne cunoaștem de multă vreme.

Știm că ai multe planuri și surprize frumoase în acest an: un album nou, un documentar despre muzică, un nou concept pentru concertele live. Îl vom vedea în acest an pe scenă pe Parov Stelar reinventat?

Într-un fel poate, da, desigur, pentru că sunt artist. Nu văd muzica sau arta ca pe o muncă pe care trebuie să o fac pentru a câștiga niște bani. Așa că atât timp cât mă văd ca un artist, încerc întotdeauna să găsesc pașii următori să vin cu ceva nou. Nu vreau să îmi pierd talentul de a scrie versuri, dar mereu caut ceva nou. Asta înseamnă, desigur, un nou album. Am avut mult timp în ultimii doi ani pentru a crea acest album nou – Moonlight Love Affair, ceea ce înseamnă că multe cântece de pe acest album vor fi incluse în concertele live. Am transformat tot spectacolul de lumini, am vrut să le oferim oamenilor ceva nou, dar în același timp să aibă totuși sentimentul că sunt la un concert Parov Stelar.

Bineînțeles, în același timp sunt câteva piese clasice pe care le vom cânta întotdeauna, chiar dacă le-am cântat de mii de ori. De fiecare dată când cânt o melodie veche, una clasică, iar oamenii încep să danseze și să țipe, am senzația că este pentru prima oară când cânt în acel decor, știi. Așa că nu este niciodată un cântec vechi pentru mine și de fiecare dată este puțin diferit.

Ce ne poți spune despre noua piesă Fire?

Ei bine, acest cântec a început cu un riff de chitară și a trebuit să mă joc cu acest sunet. Este de orientare blues, retro bluesy, iar mie încă de la început mi-a dat o senzație de erotism. Piesa este versiunea acustică a unei prime întâlniri, când se creează acea conexiune specială, știi. Aceasta este direcția în care merge piesa. Așadar, pentru mine, este un fel de întâlnire între două persoane care au o conexiune fizică și mentală. Și pentru mine a fost ușor să o produc. Știi, câteva melodii le produci în două, trei săptămâni, dar Fire a fost ceva care venea și curgea, a fost atât de ușor să o produc. Focul a vrut să se nască. Sunt Săgetător, este semnul meu zodiacal, așadar este plin de foc și asta este ceea ce fac în concertele live, dar există atâtea feluri diferite de foc, iar acest cântec este un foc lent, știi? Un foc foarte lin și puternic.

Povestește-ne despre noul tău album, Moonlight Love Affair.

Este un album foarte intim, un album foarte personal. După Voodoo Sonic, Voodoo Sonic a fost creat la începutul COVID, și iubesc acest album, dar este mult mai întunecat. Moonlight Love Affair, așa cum spune și titlul, este, pentru mine, ceva nou care urmează, ceva pozitiv. Pentru mine, Moonlight Love Affair înseamnă să stau afară, sub un copac, să mă uit la lună sau la stele. Albumul merge în multe direcții muzicale. Desigur, încă regăsești influențele swing în melodii, dar avem și influențe bluessy sau pop. Scopul meu a fost următorul, să văd dacă este posibil să curgă scrisul Stelar, dar să mă și joc în multe direcții diferite muzicale.

Este posibil?

Pentru mine, da, a fost posibil. Altfel nu aș fi lansat acest album, dar să vedem cum va reacționa publicul. Dar deja am avut câteva ocazii să cântăm noile piese și chiar a fost bine. 5:05

În acest an, vei lansa documentarul de muzică Voodoo Sonic și ne vei dezvălui detalii din culise, din lumea Parov Stelar. Ne poți povesti acum despre documentar?

Tot acest documentar este foarte intim și poate vei descoperi o perspectivă mai profundă despre Parov Stelar ca persoană privată. La început, uneori, încercam să îmi protejez viața privată, deoarece îmi era teamă că cineva m-ar putea răni, că cineva ar putea scrie lucruri rele despre mine și viața mea, îmi era greu să am o viață privată departe de ochii lumii. Încă este, dar acum accept asta. Ca persoană publică, trebuie să dezvălui lucruri despre tine, știi, deoarece acesta este prețul pe care trebuie să îl plătești. Și am încercat să fiu onest și să am o viziune de ansamblu a ceea ce înseamnă lumea show-business, pentru că uneori oamenii se gândesc numai wow, artiștii sunt pe scenă, oamenii țipă, artiștii câștigă bani, totul este strălucitor și glamour, dar sunt atât de multe părți diferite și grele în acest business, și poate prin acest documentar îți faci o idee despre cum este în această lume.

Cum te-ai simțit în momentul în care ai decis să te deschizi și să dezvălui publicului detalii despre viața ta privată?

Nu a fost un moment. Am primit o ofertă de la o televiziune în urmă cu doi ani, iar echipa a vrut să filmeze două concerte și să facă un scurt documentar, de 5 minute aproximativ, și acesta a fost începutul. Echipa de televiziune, operatorul și directorul au spus ,,hei, nu cred că putem surprinde Parov Stelar în două concerte”, astfel că ei m-au ghidat, au fost alături de noi aproape doi ani, și nu a fost vorba de la început că voi povesti totul despre viața mea. Dar am avut încredere în această echipă tot mai mult, așa că după câteva săptămâni și luni, această dezvăluire despre viața privată a venit în mod natural, a ieșit așa la suprafață. Uneori mă simțeam dezbrăcat, mă vedeam, mă auzeam vorbind. Era ca și cum stai la psiholog, știi, că începi să vorbești despre ceva și apoi ești: da, ai dreptate, n-am văzut niciodată până acum din această perspectivă. De asemenea, a fost și ca un proces de vindecare, un fel de remediu, deoarece am învățat multe lucruri noi despre mine și cred că asta ajută inclusiv în viața privată, dar și în munca de artist. Așa că, da… reflecție.

Ai spus reflecție… povestește, te rog, cum era Parov Stelar la începutul carierei de artist și cum este acum?

La început, eram un sălbatic și un nenorocit și credeam că voi cuceri lumea și nimic nu mă poate opri. Aș spune că încă am această atitudine,, dar sunt foarte recunoscător pentru ce s-a întâmplat. Nu mai eram așa tânăr când am început cariera în muzică. Am început la 30 de ani, așa că nu mai eram un copil. Dar ce am observat este că nu trebuie să iei nimic ca pe un dat, că ți se cuvine. Ce se întâmplă pe scenă este diferit, mai ales după coronavirus, că nimic nu e dat și nu se cuvine de la sine, știi? Așadar am mai mult respect acum și ceea ce simt e că sunt binecuvântat. Asta e ceea ce cred. Sunt binecuvântat, pot să fac ceea ce iubesc, pot să câștig bani din ceea ce iubesc să fac. Acesta este lucrul perfect pentru mine. Și nu sunt sigur că s-au schimbat multe de la început și până acum.

Cum arată vara perfectă pentru tine?

Vara perfectă? Ei bine, nu este despre vreme, desigur, ai nevoie de vreme frumoasă pentru o vară perfectă, dar pentru mine vara perfectă înseamnă echilibrul dintre a cânta la festivaluri, dar a și avea timp destul pentru familia mea, pentru fiul meu, să mă relaxez, să inspir. Ce îmi place vara e că viața este afară. Adică, eu sunt din Austria, vara noastra are poate două săptămâni, așa că e frig aici, dar asta este… Vara este timpul perfect pentru conversații, pentru oameni care stau împreună. Vara e minunată!

Iei familia cu tine la concerte?

Da, fiul meu a mers cu mine la concerte înainte de coronavirus și da, anul acesta îl voi lua din nou cu mine. A fost și ieri la un interviu la radio și a râs până a început să vorbească și îmi era teamă că și tipul ăsta e dornic să fie în public, așa că am zis: ,,nu vrei să devii dentist poate sau grădinar, nu e așa periculos ca acest business”, dar cred că nu am avut nicio șansă.

Poate vii cu fiul tău în această vară la festivalul Neversea!

Da, aș putea. Sincer să fiu, pentru că a trebuit să mă uit în calendar să văd când mergem cu autocarul și nu zburăm, am văzut că mergem cu autocarul la Neversea și mă gândeam că acesta ar putea fi locul unde să îl iau cu mine.

Care este cel mai mare vis al tău?

Visul meu cel mai mare? Să fiu fericit și sănătos. Nu e despre premiile Grammy sau Globurile de Aur sau ceva de genul, pentru că am învătaț că ai un scop, îl atingi și apoi ești acolo și te întrebi: ce urmează, ce urmează, ce urmează? Și apoi te gândești la visul următor. Așadar, cel mai mare scop este să simți ceea ce ai acum, în acest moment. Am căutat asta atât de mulți ani. Poate prea mult, dar o pot face acum, mă pot bucura acum de acest moment. Cum pot spune asta într-o singură propoziție? Poate că visul meu cel mai mare este să simt ceea ce am acum, să fiu prezent, aici, acum.

