Irina Rimes a ajuns pe locul 3 în trending cu melodia „N-avem timp”

În urmă cu aproximativ o săptămână, Irina Rimes a decis să se întoarcă la începuturi și a lansat o piesă specială, „N-avem timp”, însoțită de un clip tipic ei.

În ultimul an, artista a reflectat intens asupra noțiunii timpului și a analizat modul în care oamenii îl percep în contextul diverselor stări de spirit. Astfel s-a născut noul ei single, produs împreună cu Alex Cotoi.

„În pandemie am stat mult să mă gândesc la noțiunea de timp, de ce timpul pare mai lung atunci când așteptăm și e mai scurt atunci când suntem fericiți, de ce nu putem percepe timpul așa cum este el, de ce ne supărăm pe timp când ar trebui să ne supărăm pe noi, de ce avem așteptări de la ceva ce nu putem controla. Așa apărut piesa «N-avem timp». Împreună cu Alex Cotoi am reușit să o ambalăm frumos într-un context tipic mie, tipic Irinei de la începuturi. Trebuie să vă spun că mi-era dor de această Irină. Cumva, prin piesa asta am reușit să mă întorc în timp”, a spus Irina Rimes.

Piesa a fost compusă de Irina Rimes și Alex Cotoi, versurile au fost scrise chiar de jurata de la „Vocea României”, iar producția este semnată de Alex Cotoi. Clipul, cu elemente artsy și cadre care redau perfect mesajul piesei, a fost realizat de SAN (regie), David Mogan (DOP & edit) și Luca’s Art Film (producție).

Până în prezent, melodia Irinei Rimes a adunat peste 1 milion de vizualizări și a ajuns pe locul 3 în trending pe YouTube.

foto: PR; Instagram Irina Rimes

