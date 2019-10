Irina Rimes, înainte de primul ei concert exclusiv online: „O să-mi imaginez că publicul e aproape de mine”

Irina Rimes are un mesaj pentru fanii ei cu două zile înainte de primul ei concert exclusiv online.

Obișnuită cu o audiență de câteva zeci de mii de spectatori la concertele ei, Irina Rimes va trăi o altă experiență la primul ei concert exclusiv online. Găzduit de PROTVPLUS.RO miercuri, 2 octombrie 2019, de la ora 20.00, evenimentul este un prilej pentru artistă să stabilească o nouă legătură cu publicul ei.

Concertul, live și exclusiv online, este susținut de Opel. Cu două zile înainte de marele eveniment, Irina Rimes le spune fanilor ei, prin intermediul PROTV.RO, de ce așteaptă cu nerăbdare, dar și cu emoție, întâlnirea cu ei în mediul online.

Primul tău concert exclusiv online. Wow! Ce înseamnă asta pentru tine?

„Este cel mai mare concert al meu și am cele mai mari emoții la el din două motive. Unul, pentru că e cel mai mare și cu cea mai serioasă producție, și al doilea, pentru că publicul nu este controlat. Eu nu știu câți oameni se vor uita la acest concert, câți vor rezista pe tot parcursul concertului, pentru că e destul de lung, are 3 ore. E un beneficiu faptul că este online, pentru că oamenii pot să stea acasă și să-l privească la fel ca pe un meci de fotbal. Va fi o surpriză și pentru mine care va fi acel public.

Abia aștept, deși pe de o parte mi-e un pic frică, dar e o frică din aceea ca înainte de examenul de care te-ai pregătit.”

Crezi că va fi mai greu să transmiți ceea ce vrei să transmiți, având în vedere că nu poți interacționa cu fanii tăi?

„Este mai dificil decât un concert obișnuit. Sunetul se duce prin cablu, nu organic. Totul trebuie să fie pus la punct, cântatul în sine trebuie să fie foarte bun din punct de vedere tehnic. Va fi mai greu cu publicul la distanță, dar o să trecem în regim de live sesion, unde totul se bazează pe cântat și mai puțin pe interacțiunea cu publicul. O să-mi imaginez că ei sunt aproape de mine și că gustă din tot ceea ce cânt eu.”

Ai o grămadă de ajutoare pe lângă tine, artiști consacrați, colegi de show, o fostă concurentă de la Vocea. La ce să ne așteptăm?

„Am mulți invitați pentru că în toți acești ani de activitate am scris pentru foarte mulți artiști, printre care sunt și Andra, Alina Eremia, INNA, The Motans, Taxi, Raluka. Pentru Raluka cred că am scris cele mai multe piese. Voi cânta cu ei piese de pe albumul Despre el, piesele de pe albumul Cosmos și alte piese încă nelansate, pe care nu le-am cântat niciodată, nicăieri.”

Horia Brenciu e pe lista invitaților tăi. Ce poți să cânți cu Horia, ce fel de piese?

„Vai, dar am o grămadă de chestii. Eu, înainte să cânt muzica mea, am cântat cover-uri. Și mi-a plăcut să fac asta atunci. Am crescut pentru că am simțit nevoia de a face un pas în față. Horia, pentru mine, e un prieten pe care l-am descoperit la Vocea României și care mi-a devenit foarte drag între timp. E un om de la care am de învățat foarte multe și l-am invitat la acest concert pentru că am plăcerea să cânt cu el. Și o să cântăm Septembrie, luni și o piesă pe care am cântat-o de mai multe ori, dar niciodată cu Horia. E o piesă care mi-e foarte dragă.”

