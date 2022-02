Irina Rimes și Nane au lansat piesa „Ooh, Baby!”. Fanii sunt cuceriți: „Superb, colaborarea anului”

În prag de Ziua îndrăgostiților, Irina Rimes și rapperul Nane au lansat piesa „Ooh, Baby!”, un cadou superb pentru fanii celor doi artiști.

Melodia este compusă de Radu Dima, PRNY, Lu-K Beats și Armand Popa, versurile fiind scrise de Nane și Irina Rimes. Lansată împreună cu un video cu animații 3D, regizat de Alexandru Sinc, piesa se află deja pe locul 38 în YouTube Trending, la mai puțin de 24 de ore de la lansare.

„Superb, colaborarea anului”, „Doamne, cum sună piesa asta”, „La un feat de genu nu mă așteptam”, „Super colaborare și piesa foarte frumoasă”, au fost doar câteva din sutele de mesaje scris de admiratori pe YouTube.

În podcastul „Aproximativ discuții”, Gojira l-a întrebat pe Nane cine, în opinia lui, ar fi "cel mai bun scriitor de versuri din România, în momentul ăsta?"

„Ar putea fi Irina. Ar putea fi. Dacă nu, unul dintre ei, dintre cei mai buni writeri. Irina Rimes, din punctul meu de vedere. Nu știu dacă e cel mai bun, dar e acolo", a răspuns Nane.

"Pentru că scrie într-un fel și o recunoști. Are o poezie, there's something artsy to it. E ceva foarte mișto, foarte articulat, foarte potrivit. E atent făcut ce e acolo”, a mai agăugat cântărețul.

Sursă foto: Instagram/ irinarimes

