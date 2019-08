Irina Rimes va cânta la Cerbul de Aur 2019: ”Pentru mine, este un vis împlinit”

Festivalul Cerbul de Aur 2019, care se desfăşoară în perioada 22-25 august, va fi o ediţie completă, pentru toate gusturile.

În acest an, pe scena din Piaţa Sfatului vor urca Ronan Keating, Irina Rimes, dar şi Ştefan Bănică jr sau Emeli Sandé.

Irina Rimes, unul dintre artiștii invitați să cânte la Cerbul de Aur 2019, a declarat pentru protv.ro:

”Cerbul pentru mine este un vis împlinit. De mică visam scena de la Cerb, mi-aduc aminte cum eram în fața televizorului, înfășurată în prosoape albe ca o cocuță și mă uitam la festival. Îi spuneam mamei că, atunci când o sa cresc mare, voi cânta pe scena aia.

Când am fost invitata să cânt la Cerb, țin minte că mă sunase Liana Stanciu, am pus-o un pic pe hold, am strigat de câteva ori de bucurie prin casă și apoi am revenit la ea cu un ton absolut calm și inert, dar cu maxima recunoștință.

Pregătim un spectacol de muzica bună, vocal-instrumentală, Bubu și frații Comaroni se ocupă de partea de producție și cea mai mare bucurie a mea este că și eu am împărțit același entuziasm pentru participarea la Cerb. Pentru toată echipa Cosmos, Cerbul este un eveniment definitoriu în calendarul anului 2019 și ne pregătim pentru el așa cum se cuvine”.

Pe lângă recitalurile vedetelor invitate, 12 finalişti ai concursului internaţional de interpretare vor cânta pentru premii de peste 55.000 de euro.

Pentru concurenţii din acest an, echipa TVR a pregătit un format cu două zile de concurs, o Gală de premiere şi evenimente adiacente.

Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

Toate informațiile sunt disponibile pe site-ul oficial cerbuldeaur.ro.

