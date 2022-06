Jay Sean vine în România vara aceasta cu un super show, în luna august, la We Love Music Festival din Râmnicu Vâlcea.

Kamaljit Singh Jhooti, cunoscut după numele său de scenă Jay Sean, este un cântăreț, producător muzical și compozitor englez. A ajuns cunoscut publicului larg datorită unor hituri precum "Eyes on You", "Stolen" sau "Ride It". Piesa "Down", lansată în 2009, a intrat în Billboard Hot 100, Jay Sean devenind astfel primul artist de origine sud-asiatică ce a intrat în acest prestigios top. A vândut 6 milioane de singles în SUA, devenind astfel cel mai de succes artist britanic/european la acea vreme. Artistul este căsătorit cu modelul american Thara, alături de care are 2 copii.

Fanii români îl vor putea asculta live în curând, la We Love Music Festival – artistul va urca pe scena festivalului pe data de 20 august.

Iată ce mesaj le-a transmis fanilor din România, printr-un mesaj video postat pe pagina de Instagram a festivalului!

„Bună, sunt Jay Sean și abia aștept să urc pe scena We Love Music Festival din Vâlcea, Fețeni, vara aceasta, în luna august. Luați-vă biletele acum, va fi cel mai incredibil eveniment! Ne vedem curând!’ a spus Jay Sean.

Prima ediție We Love Music Festival aduce pe scena din Râmnicu Vâlcea peste 30 de artiști de top români și internaționali. Pe lângă Jay Sean, pe scena festivalului vor urca alte nume mari precum Ronan Keating, ATB, Blue, Ricchi e Poveri, 3 Sud Est, Connect-R, Lou Bega, Dr Alban, Nana, Haddaway, Oceana, Ottawan, DJ Project, Arsenie ex. O-Zone, N&D, Outlandish, Class, LA, Body & Soul și mulți alții. Gazdele evenimentului: reputatul om de radio și TV Liana Stanciu și îndrăgitul artist și MC Nick de la N&D.

Festivalul se desfășoară pe parcursul a 4 zile, între 18 și 21 august, în aer liber, într-un loc de poveste, Platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea, chiar la marginea pădurii. Publicul se va bucura să audă live cele mai tari hituri din anii 2000 și nu numai. Este cea mai mare adunare de artişti din epoca de aur a muzicii, pe care a găzduit-o România vreodată! Patru zile magice de festival, cu peste 30 de nume sonore de la noi și de afară!

We Love Music Festival va fi o experiență de neuitat pentru public. Pe lângă un line-up cu artiști de top din România și internaționali, participanții se vor bucura și de un parc de distracții amenajat în spațiul unde se desfășoară festivalul. În plus, evenimentul va găzdui și un food court și food trucks cu mâncare pentru toate gusturile. Astfel, festivalul va fi o experiență perfectă atât pentru tinerii puși pe distracție, cât și pentru familiile cu copii, care vor regăsi la We Love Music Festival tot ceea ce au nevoie pentru un weekend memorabil.

Momentele live de pe scenă, cu artiști români și internaționali de top, vor fi completate de Mega Petrecerea Disco Anul 2000, unde petrecăreții vor putea dansa de seara până în zorii zilei.

Biletele s-au pus în vânzare și sunt disponibile aici.

Intră în atmosfera We Love Music Festival și ascultă playlist-ul de festival aici:

https://youtube.com/playlist?list=PL9g7044TT2Ywann_XcsP16tviEg2hDdcv

Jay Sean – Down ft. Lil Wayne: https://youtu.be/oUbpGmR1-QM

