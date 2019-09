Jean Gavril si Doc lanseaza “Vagabond”, o parodie muzicală despre traficul de droguri

Jean Gavril si DOC lanseaza “Vagabond”, o parodie muzicala despre partea nebuna a societatii romanesti din zilele noastre.

Videoclipul piesei porneste de la o stire reala din Romania care a facut inconjurul presei in aprilie 2019 prin care Politia a anuntat descoperirea unei cantitati foarte mari de droguri in Marea Neagra.



“Probabil toata lumea care a vazut stirea aceasta s-a intrebat cum au ajuns kilogramele alea de droguri in apa marii. Noi am mers si mai departe si ne-am facut propriul scenariu nebun al drumului drogurilor pana-n Marea Neagra si asa a aparut clipul piesei Vagabond. O nebunie de parodie!”, povesteste artistul Jean Gavril.

Despre drumul acestei piese, Jean explica: “Piesa a pornit de la o schiță SurfRock făcută de Angus Mihai chitaristul din trupă, ca mai apoi a trecut prin mâinile producătorului Lucian Nagy pentru schimbarea către urban și un sound mult mai modern. Este out of my zone, but I like it. Doc a fost omul care a zis Da din prima de cum a auzit piesa, care încă era neterminata. A spus ca se baga la treaba pentru ca e demență curata și ca își iese și el din zona lui foarte mult și a văzut potențial în ea.”

Jean Gavril se declara un nonconformist si explica cum a ales numele acestei piese: “Exista și cazul în care ești Vagabond la suflet, ești lejer și relaxat, mergi cu soarta și muncești pentru asta. Vreau sa vad lumea ca simte, ca se agită, ca reacționează, ca dansează, chiar nu ma interesează natura reacțiilor, poate cu ocazia asta ne aducem aminte unde trăim și mai scoatem capul din telefoane. Noi am ieșit mult din zona de confort și ne asumăm.”

Co-productie Roton si HaHaHa Production, piesa Vagabond are muzica semnata de Angus Mihai si Lucian Nagy, iar versurile create de Jean Gavril si Vlad Munteanu Doc.