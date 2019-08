Jo a avut o petrecere cu 200 de prieteni, lacrimi de fericire si lansare de piesa de dragoste care a devenit peste noapte un hit

Jo a avut parte aseara de o sarbatoare dubla, la Portofino Pool, din Bucuresti. Artista si-a sarbatorit ziua de nastere, conform traditiei ultimilor trei ani, cu o petrecere mare si colorata pana in zori, dar si cu o lansare de piesa, “Cauta-ma”, prima cantata alaturi de iubitul ei, Juno, artist HaHaHa Production.

Un colt de plaja cu hamac si soare, sute de fire de floarea soarelui primite, o piscina plina de saltele colorate si flamingo plutitori, un concert sensibil si vibrant, peste 200 de prieteni adunati in acelasi loc si o sarbatorita in permanenta cu zambetul pe buze si ochii plini de lacrimi de emotie - asa a aratat aniversarea a 25 de ani pentru Jo. “Sunt un om norocos ca pot trai nopti de vis ca aceasta si ca am muzica in viata mea care imi aduce atatia oameni alaturi si atatea emotii. Le multumesc tuturor pentru aniversarea pe care am avut-o si pentru bucuria cu care au primit piesa mea cu Juno.”, a declarat cu ochii in lacrimi Jo.

Seara a avut gust de paella si de prajituri de bezea, miros de mare si sentiment de familie si prietenie. Alaturi de Jo si Juno au fost familiile lor, cei mai apropiati prieteni si celebritati din lumea muzicala romaneasca precum Smiley, Marius Moga, Nicole Cherry, Alina Eremia, Dorian Popa, Speak, Raluk, Ana Baniciu, Ruby, Matteo, Andreea Balan, Andreea Antonescu, Crina Mardare, Misu Cernea si Bubu Cernea, Seredinschi, Emilian, Cleopatra Stratan si multi altii.

Momentul artistic al serii a fost prezentat de Cotofana, prieten bun al artistei, care a inceput cu o surpriza ce a fastacit-o si emotionat-o pe Jo. Pe ecranele mari din spatele scenei pe care urma sa ruleze videoclipul proaspat lansat au tronat in vazul tuturor poze cu Jo de la nastere si pana la adolescenta, printre care si o poza cu ea si o prietena de-ale ei la mare, pe plaja cantand la capetele de la o coarda de sarit. Dezvaluirea artistei a fost ca piesa pe care o “canta” atunci cu prietena ei pe plaja era “Libera la mare”, a fetelor de la Andre care, prezente la party, cand au auzit, s-au suit pe scena si au facut impreuna cu sarbatorita dansul care le-a facut celebre.

Noaptea de petrecere s-a terminat in zori, cu o sarbatorita fericita si cu un videoclip proaspat lansat aflat deja in trending pe youtube, pe locul 10, la doar cateva ore de la lansare. Piesa “Cauta-ma in mare” este o coproductie Cat Music si HaHaHa Production.