JO lansează “Lacrimile”, o piesă-medicament pentru “inimile frânte”.

“Probabil toți am suferit cândva din dragoste și am plâns. Dar, sunt momente când te simți atât de gol, atât de trist, încât nu mai ai lacrimi, nu mai poți plânge. Sau pentru că ai plâns prea mult, sau pentru că golul este mult prea mare, inima este “frântă”. Este piesă de dragoste pentru sufletele care au nevoie să o audă, o piesă medicament care poate vindecă sau alina un suflet pierdut, un suflet trist”, declară cu sensibilitate artista JO.





Cu credință că lacrimile ajută la descărcarea sufletului și la eliberarea emoțiilor, fie că sunt de bucurie sau nu, JO mărturisește că plânge foarte des:

„Sunt o persoană foarte emotivă, empatică, miloasă. Plâng din dezamăgiri, plâng pentru alte suflete care trec prin momente grele, plâng când mă simt neputincioasă, plâng când cant... Eu încep să plâng chiar și atunci când aud o voce foarte bună cântând. Mă trezesc cu lacrimi pe față din senin... Plâng și când compun și când cant și când ascult muzică. Eu mă descarc mult prin muzică și lacrimi. Sunt foarte sensibilă, în ciuda aparențelor, dar îmi place cel mai mult când plâng de fericire”, spune JO care își amintește că cele mai dulci lacrimi de fericire le-a vărsat când s-a născut sora ei, la aniversarea de 50 de ani a tatălui sau, cel mai recent, și când și-a lansat Juno, iubitul sau, primul album.

Dacă nu ar există lacrimile, JO și-ar exprimă sentimentele și emoțiile prin muzică: „Cred că muzică e o modalitate la fel de bună de a te descărca. Atunci când compui sau interpretezi un cântec despre suferința ta, te vindecă, te curăță.”, spune JO care își dorește că piesă pe care o lansează să fie că un pansament pentru cei care o ascultă.

Cu un videoclip de imagine, puternic din punct de vedere vizual, în care JO, absolventă a Facultății de Actorie, interpretează „inima franța” și vindecarea ei prin lacrimi, piesă „Lacrimile” reprezintă și prima colaborare a artistei cu NGM: „Toată echipa m-a impresionat profund, abia aștept să mai lucrez cu ei! Am filmat două clipuri într-o zi, totul a fost profi și nici n-am simțit că am muncit. Timpul a trecut foarte repede, iar noi am fost tot timpul fericiți pe set. Doar la final am plâns...de bucurie!”, povestește artista JO.

Co-producție HaHaHa Production și Cât Music, piesă „Lacrimile”, interpretată de JO, are muzică semnată de Șerban Cazan, Jean Gavrilă, Ioan Cozma și Thea Manolache, textul scris de Jean Gavrilă, Șerban Cazan, Vlad Cireșan, Thea Manolache și masterul realizat de Lucian Nagy.