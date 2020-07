Jorge și Theo Rose au lansat „Cuburi de gheață”, o piesă plină de sex-appeal, ce are la bază seducția

Scrisă și compusă de Doru Todoruț și Felix-Dragoș, „Cuburi de gheață” este o altfel de poveste, iar protagoniștii clipului sunt cei doi artiști, Theo Rose și Jorge. În videoclipul regizat de Silviu Mîndroc, artistul este surprins într-un sex club.

„Cuburi de gheață este strigătul de ajutor când suferi în iubire. Nu de puține ori m-am aflat în situația să urlu în mine de dor, iar Theo Rose îi dă piesei un feeling și mai profund. Cred că avem amândoi asta în noi. Punem pasiune în ceea ce facem și sperăm ca melodia să se audă peste tot, acolo unde este nevoie de ea”, spune Jorge.



"Cuburi de gheață a venit așa, pe nepregătite. M-am trezit în studio cu Jorge și echipa de producție și au pus piesa. Mi-a plăcut foarte mult și am tras ghidul cu entuziasm. Culmea e că acel ghid a rămas și varianta finală, pentru că am cântat din suflet și am simțit piesa de la prima ascultare. Asocierea cu Jorge, de altfel, mă încântă. Îl apreciez mult și sper să fie cu succes colaborarea noastră", adaugă Theo Rose.

Cei doi artiști au venit în platoul La Măruță și au cântat noua lor piesă.