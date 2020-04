Julie Mayaya, câștigătoarea Vocea României 2012, a lansat un remake al piesei "Say Something". Vezi cum sună

Julie Mayaya, câștigătoarea celui de-al doilea sezon Vocea României, a lansat un remake al piesei "Say Something". Melodia face parte din repertoriul celebrului compozitor și chitarist Laurențiu Cazan.

Julie Mayaya, cea care a câștigat Vocea României 2012 și care este, deopotrivă, vocal coach în echipa lui Horia Brenciu la Vocea României, a lansat recent un remake al piesei Say Something. Melodia, care a devenit cunoscută în anii 90, a fost compusă de către Laurențiu Cazan.

"Say Something este una din piesele care mi-au plăcut foarte mult încă din anii 90, când am ascultat-o pt prima dată, și mi-a rămas întipărită în memorie. Dintotdeauna mi-am dorit să interpretez această piesă într-o manieră proprie, iar băieții de la Roots Studio (Marius Pop și Jean Piloiu) au fost cei mai potriviți pentru asta".

"Am ales să o lansăm acum, în contextul actual, în care relaționarea interumană este restricționată... Dacă situația asta o să continuie așa o să ajungem să nu mai știm cum să vorbim unii cu alții, cum să ne comportăm în preajma altora iar asta e un semnal de alarmă", spune Julie.

"Tot în acest context tot mai multe activități sunt afectate foarte mult, iar unii poate acum își vor schimbă drumul în viață și se vor orienta către alte cariere.Să nu uităm de artă și de frumos"

"Am ales să filmăm clipul piesei într-un cinematograf vechi din bucurești care a fost uitat de oameni și lăsat să fie distrus de timp... să avem grijă să nu facem așa cu tot ceea ce înseamnă cultură și hrană pentru suflet.Say Something este singură piesă românească care a depășit granițele țării în anii 90 și care se bucură de aprecierea publicului și la 27 ani de când a fost interpretată prima dată", a incheiat Julie Mayaya.

