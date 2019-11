Juno lansează „Minte-mă”, cântată alaturi de sora lui mai mică, Ana Maria Stancu

Juno , artist HaHaHa Production, cunoscut din rolul pe care îl are în serialul „Profu’”, de la Pro Tv și prezent în toate topurile muzicale cu piesă pe care o are cu Jo, „Caută-mă”, lansează „Minte-mă”, a cincea piesă de pe EP-ul sau, „Demonii”, și prima alături de sora lui, Ana Maria Stancu.

După ce a lansat săptămâna de săptămâna câte un episod din proiectul lui muzical plin de atitudine, revoltă și viziune asupra vieții și a iubirii cu care a intrat în topul celor mai urmărite piese pe YouTube, Juno dezvăluie acum una dintre cele mai frumoase relații din viață să, cea cu sora să mai mică, Ana Maria Stancu.

Deși este proaspăt admisă la Facultatea de Farmacie, Ana Maria are talent muzical și de multe ori a experimentat și înregistrat voci în studioul de la HaHaHa Production.



„Eu nu am vocea așa bună că ea și de multe ori când am nevoie să aud cum ar sună ceva ce am scris sau am nevoie de un refren marfă la piesele pe care le fac, apelez la ea. Fiind sora mea, îmi trage multe ghiduri la piese și la fel a fost și pe piesă “Minte-mă”. A fost un ghid, dar ne-a plăcut așa mult cum sună cu vocea ei, încât am lăsat piesă cu noi doi.”, povestește artistul Juno despre cea mai recentă colaborare a să de pe EP-ul „Demonii”.

Deși este prima piesă oficială pe care o lansează, Juno și Ana Maria cânta împreună din copilărie când obișnuiau să se distreze prin casă fredonând tot felul de refrene cunoscute sau inventate de ei.



Deja apreciați în online pentru colaborarea din piesă „Minte-mă”, Juno recunoaște că au avut revoltele lor de-a lungul relației frate mai mare - sora mai mică cu un an și jumătate: „Când eram mici eram apropiați unul de altul numai când ne certă mama sau tată pe unul dintre noi, iar celălalt îl susținea. În rest ne certăm, nu împărțeam întotdeauna “că frații” și deși o luăm cu mine peste tot, recunosc că nu voiam mereu să o iau cu mine peste tot. Când am început să facem muzică amândoi ne-am dat seama că totuși semănam la ceva și că într-adevăr suntem frați”, glumește artistul HaHaHa Production Juno.

Co-producție Cât Music și HaHaHa Production, „Minte-mă” are muzică semnată de Florin Boka (Feenom), Șerban Cazan, Alex Stancu (JUNO), Ana Maria Stancu și textul scris de Alex Stancu (JUNO).



„Tot EP-ul Demonii este despre iubirea care consumă, despre obsesie și adicție în care eu am simțit că am scurs mulți demoni interiori care m-au bântuit nopți la rândul”, mărturisește Juno despre cele 6 episoade intense de rap pe care le-a scris pe parcursul ultimilor 2 ani despre iubire, cu toate fazele ei nebune. „Lumina”, „Demonii”, „Licoarea dragostei”, „Zahăr amar” și „Minte-mă” sunt primele 5 piese de pe EP cu care Juno a cucerit deja internetul, urmând că ultimul episod, „Doamne, ajută-mă”, să fie lansat luni, pe 25 noiembrie.

Toate piesele de pe EP-ul Demonii, precum și alte lansări ale artistului, se pot ascultă pe canalul de YouTube al lui Juno.