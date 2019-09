Kanye West anunță data lansării noului său album, “Jesus is King”. Ce piese va conține

Așteptarea a luat sfârșit – Kanye West anunță data când va apărea albumul “Jesus is King”. Albumul va conține 12 melodii printre care și piesele: 'Clade', 'Through The Valley', 'Sierra Canyon' și 'Wake The Dead'.

Fanii rapper-ului sunt în culmea fericirii, asta după ce Kanye West a anunțat data când va fi lansat noul său album, “Jesus is King”. Kanye anunțat că albumul va apărea înainte de sfârșitul lunii septembrie.

Vezi galeria foto mai jos

Kanye a postat pe website-ul său o poză unde apăreau atât piesele de pe noul abum, dar și data lansării, respectiv 27 septembrie. Printre cele 12 de melodii se numeră: 'Clade', 'Through The Valley', 'Sierra Canyon' și 'Wake The Dead'.

Inițial albumul trebuia să se numească "Yandhi" și să apară anul trecut, de Black Friday. Cu toate acestea, rapper-ul a decis să amâne data lansării, pe motiv că albumul nu era perfect, așa cum își dorea el.

Sursa foto: Instagram, Getty

